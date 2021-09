Olaru et Kichenok se qualifient pour les huitièmes de finale de l’US Open

09/06/2021

Le à 01:15 CEST

Le joueur de tennis roumain Ioana Raluca Olaru, numéro 32 de la WTA et l’Ukrainien Nadiia Kichenok, le numéro 39 de la WTA a rempli les pronostics en s’imposant en seizièmes de finale de l’US Open par 5-7, 6-1 et 6-2 en deux heures et dix minutes au joueur allemand Andrea Petkovic déjà le joueur australien Ajla Tomljanovic. Avec ce résultat, les joueuses de tennis seront en huitièmes de finale de l’US Open.

Pendant le match, les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs rivaux 8 fois, tandis que le couple perdant, de son côté, l’a fait 4 fois. De plus, au premier service, Olaru et Kichenok ont ​​eu 58% d’efficacité et ont réalisé 56% des points de service, tandis que leurs adversaires ont eu un premier service de 67%, réussissant à remporter 47% des points de service. Enfin, concernant les fautes, les joueurs vainqueurs ont commis 6 doubles fautes et les joueurs éliminés en ont commis 6.

En huitièmes de finale, Olaru et Kichenok affronteront les joueurs chiliens Alexa Guarachi Mathison et Desirae Krawczyk aujourd’hui lundi à partir de 17h00, heure espagnole.

Dans le tournoi New York (US Open) 64 couples se font face. De plus, il se déroule entre le 1er et le 12 septembre sur un court extérieur en dur.