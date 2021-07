Olaru et Kichenok se qualifient pour les seizièmes de finale de Wimbledon

01/07/2021

Le 07/02/2021 à 00h45 CEST

Le joueur roumain Ioana Raluca Olaru, numéro 41 de la WTA et l’Ukrainien Nadiia Kichenok, le numéro 43 de la WTA a rempli les pronostics en s’imposant par 2-6, 6-3 et 8-6 en deux heures et dix-huit minutes au joueur de tennis russe Anastasie Potapova, numéro 76 de la WTA et la joueuse canadienne Leylah Annie Fernandez, numéro 120 de la WTA lors de la 30e finale de Wimbledon. Après ce résultat, la paire prend la place pour les seizièmes de finale à Wimbledon.

Les statistiques du match indiquent qu’Olaru et Kichenok, les vainqueurs, ont réussi à casser le service de leurs adversaires 3 fois, ont eu 73% d’efficacité au premier service, ont commis 9 doubles fautes et ont obtenu 64% des points de service. Quant à Potapova et Fernandez, elles ont également réussi à casser 3 fois le service de leurs adversaires, leur efficacité était de 63%, elles ont fait 6 doubles fautes et elles ont réalisé 64% de leurs points de service.

Après ce match aura lieu les seizièmes de finale dans lesquels Olaru et Kichenok affronteront les Américains Sabrina Santamaria Oui Tamara zidansek.

Dans le tournoi Londres (Double Dames de Wimbledon.) un total de 64 couples se font face. De plus, elle est célébrée du 28 juin au 11 juillet sur gazon extérieur.