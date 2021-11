Olazábal parcourra une partie du Camino de Santiago pour lutter contre le cancer

José Maria Olazabal, double champion d’Augusta Masters, sera en tournée aux côtés de l’Irlandais Nick Edmund 20 kilomètres du Camino de Santiago, du club de golf Hondarribia à San Sebastián, dans une campagne de solidarité contre le cancer.

Depuis le Real Golf Club de San Sebastián, situé dans le quartier Jaizubia de Hondarribia, Edmund et Olazabal se sont rendus au terrain de Basozabal, dans la capitale de Donostia, pour y jouer également le trou 4 et y placer le drapeau de leur organisation.

Edmund, qui a travaillé pendant 15 ans avec Nick Faldo dans son entreprise de design, a survécu quatre fois à un cancer., un chiffre qui inspire son activité, puisque dans chaque terrain il jouera le trou 4.

Il s’agit de son quatrième « walking golf route » pour faire connaître la campagne « GlobalGolf4Cancer », avec laquelle depuis 2017 il vise à donner de la visibilité à cette maladie à travers le golf et montrer la nécessité d’investir dans la recherche.

À ce jour, il a parcouru 2 000 kilomètres sur des itinéraires qui l’ont conduit à travers l’Irlande et l’Écosse. et qui l’ont rapproché de certains des parcours les plus illustres du monde, comme Pebble Beach, Royal Liverpool ou St. Andrews.

Comme il l’explique sur le site de son organisation, il a choisi le chiffre 4 comme symbole de sa campagne car une personne sur quatre souffre d’un cancer, parce que tous les terrains de golf ont un 4e trou et parce que la normale 4 est la plus courante dans ce sport.

Olazabal a pris connaissance de son initiative et l’a invité en 2017 au tournoi qu’il organise avec Rafael Nadal à Majorque., d’où est née l’idée de porter leur campagne de solidarité sur la route du nord.

« Lorsque nous avons appris l’incroyable campagne de Nick et son formidable combat contre le cancer, nous l’avons invité à l’Olazabal & Nadal Invitational à Pula, Majorque », se souvient le golfeur de Gipuzkoan, qui affirme avoir promis que s’il était capable d’essayer de faire le chemin de Santiago le rejoindrait au club guipuzcoan, « sa maison ».

« Je suis ravi que le plan soit enfin une réalité« , a indiqué Olazabal.

Edmund a expliqué qu’il avait dû reporter l’itinéraire « en raison d’une combinaison de cancer et de covid » et a rappelé qu’aujourd’hui cela faisait exactement quatre ans qu’il était arrivé à Majorque, où s’est forgé l’itinéraire qui a commencé ce mardi.

Le début d’un parcours « difficile » qui culminera en décembre au trou 4 du parcours Pedreña, en Cantabrie.