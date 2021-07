Old a été projeté, voici ce que les gens disent du thriller M. Night Shyamalan

in

Le prochain film de M. Night Shyamalan est presque là ! Il a réalisé, écrit et coproduit Old, un thriller surnaturel à venir, vaguement basé sur le roman graphique Sandcastle. La distribution d’ensemble comprend Gael García Bernal, Thomasin McKenzie, Eliza Scanlen, Alex Wolff, Aaron Pierre, Vicky Krieps, Rufus Sewell et Ken Leung. Dans le film, une famille en vacances tropicales découvre que la plage isolée sur laquelle elle se détend pendant quelques heures les fait vieillir rapidement, réduisant leur vie entière en une seule journée. Vous pouvez consulter la bande-annonce complète pour un aperçu de ce à quoi cela ressemble, mais méfiez-vous, car vous vérifierez les rides au cours des prochains jours.

C’est toujours un bon pari de s’attendre à l’inattendu avec Shyamalan. Saviez-vous qu’il peaufinait encore la fin de Old, il y a tout juste un mois ? Si je devais deviner, il aura une fin définitive pour le thriller lors de sa sortie en salles ce vendredi 23 juillet. L’embargo social a été levé pour le film, alors les critiques commencent à partager leurs réflexions sur les réseaux sociaux. Jetons un coup d’oeil, voulez-vous?