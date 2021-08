Old Friends Dog Game est un titre réconfortant que tout le monde devrait jouer

Tout le monde pense que son chien est le meilleur chien, mais ils vont bien. Tous les chiens du Old Friends Senior Dog Sanctuary vivent peut-être leur retraite dans leur maison de vie au Tennessee, mais ils ont collectivement volé le cœur de millions de personnes en ligne. Ce sont sans aucun doute les meilleurs chiens, et ce groupe adorable a été immortalisé dans Old Friends Dog Game par le développeur Runaway Play.

Source : Android Central

Old Friends Dog Game est un jeu de simulation relaxant qui permet aux joueurs de gérer leur propre sanctuaire pour chiens seniors, avec des doggos numériques basés sur leurs homologues de la vie réelle, et de tisser des liens avec eux tout en apprenant à faire confiance. À une époque où le monde semble assez sombre, c’est exactement le genre de jeu dont les gens ont besoin en ce moment.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Vous commencerez par accueillir Mack au sanctuaire, l’un des résidents aveugles qui lui sert de mascotte. En le nourrissant, en lui frottant le ventre et en jouant avec lui, vous débloquerez davantage son histoire et sa loyauté. Une fois que vous atteignez le niveau 5, vous pouvez alors débloquer un autre chien – cette fois, c’est Bagel. Pour chaque nouveau chien que vous obtenez, vous rincez et répétez ces étapes pour déverrouiller le suivant. Il n’y a pas beaucoup de profondeur, mais ce jeu n’est pas fait pour ça. Old Friends Dog Game est destiné à permettre des interactions régulières avec les chiens tout au long de la journée, même si ce n’est que 10 minutes à la fois.

Entrer dans une routine en prenant soin des chiens et en nettoyant autour du sanctuaire vous rapporte de la monnaie dans le jeu appelée pièces de chien, qui peuvent ensuite être dépensées pour des articles dans le jeu comme de la nourriture et des jouets. Certains chiens ont leur propre nourriture et leurs jouets préférés, ce qui leur confère plus de fidélité lorsque vous les nourrissez et jouez avec eux. Leo, par exemple, aime manger des beignets, tandis que Mack est plus un fan de pupcakes.

Pour que les résidents soient encore plus heureux, vous pouvez même décorer les espaces intérieurs et extérieurs de votre sanctuaire, avec un atelier dans l’arrière-cour vous permettant de fabriquer de nouveaux meubles. Les chiens ont tendance à suivre la boue à travers la pièce, mais le nettoyage est aussi simple qu’une simple pression sur l’écran.

Il n’y a aucun sentiment d’urgence dans le jeu, ce n’est pas non plus difficile. C’est exactement ce que c’est censé être ; un jeu de simulation relaxant où vous pouvez passer du temps avec les chiens âgés dont des millions sont tombés amoureux. Vous n’aurez peut-être jamais la chance de caresser ces chiens dans la vraie vie, mais les caresser à travers l’écran est un bon substitut – je parierais qu’ils demandent plus de caresses que mon propre chien, et je pensais qu’elle était dans le besoin.

Une fois que vous avez trouvé un rythme avec les chiens, il est difficile de s’échapper. Je pouvais voir que cela amenait certaines personnes à s’ennuyer à mesure que cela devenait monotone, mais je pense que le facteur mignon l’emporte sur tout cela. Au contraire, cela fait de Old Friends Dog Game le titre idéal pour aller lorsque vous avez quelques minutes à perdre entre les tâches ménagères, le travail ou tout ce qui vous occupe ce jour-là. Cela ne demande pas une tonne d’attention, et c’est à son avantage.

C’est exactement ce que c’est censé être ; un jeu de simulation relaxant où vous pouvez passer du temps avec les chiens âgés dont des millions sont tombés amoureux.

Bien que Old Friends Dog Game soit gratuit, il propose des microtransactions afin que les joueurs puissent acheter des pièces pour chiens et acheter des packs d’objets pour les chiens. La cerise sur le gâteau, c’est que le produit de ces microtransactions profite au véritable sanctuaire. Runaway Play prévoit d’utiliser une partie des bénéfices pour parrainer un chien chaque mois, en payant le coût de ses soins pendant une année entière.

Si ce jeu fait quelque chose, j’espère qu’il sensibilisera au moins l’adoption des chiens âgés. Les chiens âgés sont plus sujets aux problèmes de santé et aux handicaps, ce qui entraîne des taux d’euthanasie plus élevés. Mais ils ont encore beaucoup d’amour à donner et peuvent être les compagnons parfaits pour toujours dans la bonne maison.

Quand il a été annoncé pour la première fois, j’ai dit en plaisantant que ce serait mon jeu de l’année – c’est certainement l’un des meilleurs jeux Android à sortir ces derniers mois. Il n’a peut-être pas les prouesses AAA de Call of Duty ou l’expérience cinématographique de The Last of Us, mais je pense qu’il mérite une place parmi les plus grands.

À la maison pour toujours

Jeu de chien de vieux amis

Où l’amour ne vieillit jamais

Construisez votre propre sanctuaire pour chiens âgés et créez des liens avec les animaux adorables qui l’appelleront leur maison pour toujours. Old Friends Dog est entièrement gratuit et les bénéfices des microtransactions profitent au sanctuaire de la vie réelle.