Old Navy lance une nouvelle initiative BODEQUALITY

Si vous avez déjà fait des achats dans un magasin en personne ou en ligne (c’est à peu près tout le monde ?!), il est évident que de nombreux acheteurs sont laissés de côté lorsqu’il s’agit de trouver des vêtements pour tous les corps. Même si les clients à la recherche de plus grandes tailles trouvent quelque chose, souvent, c’est dans une section totalement différente, ce qui entraîne un sentiment d’exclusion et d’aliénation. Eh bien, Old Navy a entendu ces commentaires haut et fort, et avec toutes les informations recueillies par le détaillant, il a annoncé mercredi une nouvelle et meilleure voie à suivre appelée BODEQUALITY.

Qu’est-ce que cela signifie exactement? Bien qu’Old Navy proposait auparavant des tailles plus grandes, à partir du 20 août, tous les vêtements seront disponibles dans une plus large gamme de tailles (0-30 et XS-4X) et seront vendus en même temps. Exact. Prix. C’est important car de nombreux magasins n’offrent pas les mêmes styles dans les tailles plus ou étendues qu’ils le font pour les tailles droites. Et s’ils le font, les pièces peuvent être plus chères, ce qui aliène encore plus et exclut les personnes qui souhaitent simplement acheter une nouvelle robe à fleurs mignonne ou un jean confortable qu’elles méritent !

“La femme de taille moyenne en Amérique est de 16 ou 18 ans, et plus de la moitié des femmes portent des tailles plus”, a déclaré Alison Partridge Stickney, responsable du merchandising pour les femmes et la maternité chez Old Navy. “Et pourtant, tout ce que vous avez à faire est d’aller dans votre centre commercial local ou de magasiner sur vos sites préférés pour vous rendre compte qu’ils n’ont presque pas le choix de dire qu’une femme de taille six ou moyenne peut acheter.”

Stickney dit que l’objectif de BODEQUALITY était de transformer une expérience de magasinage frustrante et lugubre en une expérience remplie de joie et de sentiments d’inclusion. (En outre, Aidy Bryant, favorite de SNL et actrice Shrill, sera la vedette d’une campagne télévisée le 20 août annonçant la nouvelle initiative, FYI.)

L’expérience en magasin fait également peau neuve afin que les tailles 0-28 soient commercialisées ensemble, et les mannequins seront également présentés dans les tailles quatre, 12 et 18. En ligne, le site supprime la séparation des ” les pages Web pour femmes “et” pour femmes plus “, combinant plutôt ses offres en une seule section qui comprend les tailles 00-30. Les utilisateurs pourront également basculer entre les modèles dans les tailles quatre, 12 et 18 afin de mieux voir comment les articles s’adapteront sur eux-mêmes.

“Nous voulons que toutes les femmes se voient dans les mannequins et dans l’imagerie marketing”, déclare Emily Bibik, responsable client BODEQUALITY. “De cette façon, chaque fois qu’ils passent devant un Old Navy ou se rendent sur Old Navy.com, ce n’est pas seulement que je sais que je pourrai trouver ma taille, c’est que j’ai l’impression que cette marque représente qui je suis. Et c’est vraiment important. ”

Et ce n’est pas parce qu’Old Navy a agrandi et repensé sa taille que la coupe est compromise. En préparation, l’équipe à l’origine du lancement de BODEQUALITY a organisé des cliniques de remise en forme, interrogé des centaines de femmes pour écouter leurs préoccupations et leurs suggestions, et a utilisé une technologie de balayage corporel qui les aiderait à s’assurer que tous les vêtements seraient de qualité constante.

Cependant, le principal point à retenir est qu’il ne s’agit pas nécessairement d’un “lancement” mais plutôt d’une refonte permanente. “Ce n’est pas un mois, ce n’est pas une saison”, dit Stickney. “C’est la façon dont nous serons à partir de ce jour. Mais nous espérons que c’est plus que cela; nous espérons que cela commencera en fait une petite révolution dans l’industrie.”

