Old School Bitcoin Whale déplace soudainement 34 000 000 $ en crypto après des années de silence

Une baleine crypto qui n’avait pas déplacé sa réserve de Bitcoin depuis près de neuf ans vient d’expédier pour environ 34 millions de dollars de BTC dans un autre portefeuille, selon le crypto tracker Whale Alert.

Le portefeuille a reçu pour la première fois 900 Bitcoin à 16h40 le 16 août 2012.

Bitcoincharts indique que BTC se négociait autour de 13,50 $ à l’époque, ce qui signifie que 900 Bitcoin valaient environ 12 150 $ lorsque le portefeuille l’a reçu, soit moins d’un tiers du prix d’un Bitcoin au moment de la rédaction.

Ce 900 Bitcoin valait alors 33 794 136 $ au moment de la transaction de mardi, soit une augmentation de 278 041 %. Le portefeuille qui a reçu le Bitcoin n’a aucun lien connu avec des institutions, des bourses ou des investisseurs de cryptographie.

Le portefeuille depuis longtemps en sommeil a reçu des traces de Bitcoin à plusieurs reprises au cours des neuf dernières années, bien que ces transactions semblent être le résultat d’attaques de saupoudrage.

Les attaques par dépoussiérage impliquent que des pirates et des escrocs envoient de minuscules quantités de crypto-monnaie (poussière) à un grand nombre de portefeuilles personnels dans le but de briser la vie privée des détenteurs de portefeuilles.

Les escrocs tentent ensuite de retracer l’activité transactionnelle des portefeuilles ciblés dans le but d’identifier les personnes ou les entreprises derrière eux.

Image en vedette : Shutterstock/Tithi Luadthong

