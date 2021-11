Old Spice lance la campagne #SmellReadyForAnything

La campagne est organisée par Media Monks

La marque de déodorants Old Spice de P&G a lancé sa dernière campagne « Smell Ready for Anything » pour promouvoir sa gamme de déodorants Old Spice Zero Gas. Ne reculant jamais devant son approche audacieuse et pleine d’esprit, la marque de déodorants masculins exhorte ses consommateurs à libérer leur champion intérieur pour sentir la grandeur en eux au milieu de la fièvre folle du cricket qui sévit dans le pays. La campagne à 360 degrés a été lancée sur la télévision connectée et les plateformes numériques et sera encore amplifiée à travers divers autres médias.

La nouvelle campagne rappelle à chaque Indien de sentir de nouvelles possibilités, de réaliser son véritable potentiel intérieur et de manifester sa propre grandeur, Rohini Venkateswaran, vice-président, soins de la peau et de la personne en Inde, Procter & Gamble. « Old Spice encourage chaque homme à être la version la plus impressionnante de lui-même, tout en fournissant des produits qui sentent bon pour qu’il se sente mieux », a-t-elle ajouté.

Organisé par Media Monks, le film Old Spice montre un groupe d’amis agonisant à la suite d’un match de cricket lorsque l’un d’eux vaporise son déodorant Old Spice. Le jeune protagoniste entame une transformation avec son ancien moi qui se brise littéralement et des morceaux tombent de son corps de manière dramatique, laissant ses amis en admiration totale. Il apparaît comme un joueur de cricket, entrant dans le stade de cricket pour faire la transition vers son voyage vers de plus grandes choses, mettant en évidence le message « Smell Ready For Anything » de la marque : Old Spice, agit comme un catalyseur pour vous aider à décoller et à vous faire se sentir comme « l’homme du match ». Les déodorants Old Spice sont disponibles en six versions : LionPride, Nomad, Krakengard, Wolfthorn, Amber, Timber avec 2 variantes de déo de poche également disponibles.

