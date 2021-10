Old Trafford a besoin d’un Klopp

23/10/2021 à 23:19 CEST

pari

United est l’exemple parfait que l’opulence ne vaut pas grand-chose s’il n’y a pas de style. Les Diables rouges sont l’équipe européenne majeure la moins performante depuis des années. Cet été, il a encore jeté la maison par la fenêtre avec Cristiano, Varane et Sancho, mais, après seulement quelques mois, les sensations sont d’une vulgarité absolue. Et pour couronner le tout, Liverpool se lance dans le grand classique du football anglais (la victoire de Liverpool se paie 2,25 à 1).

Il ne s’agit pas de faire signer des joueurs ou d’autres, non plus, il s’agit pour le navire de trouver le capitaine qui le fera naviguer sur un cap fixe. Après deux ogres comme Mourinho et Van Gaal, on pensait qu’un entraîneur plus spongieux comme Solskjaer pourrait faire grandir le club comme il se doit. Rien n’est plus éloigné de la réalité. C’est un casse-tête sans montage, un casting de bons joueurs désordonnés et loin de leur niveau individuel et collectif maximum. Les buts de Cristiano évitent de rougir davantage, mais couvrir toute la honte est impossible (la marque de Cristiano est payée 2,1 à 1).

À Old Trafford, c’est le contraire de United. Ce Liverpool de Klopp est passé par l’UCI à la suite de blessures, infinies l’an dernier. Avant – et il semble que maintenant – il montrait un cachet indubitable, une manière d’appréhender les jeux qui en fait une équipe plutôt qu’un ensemble de stars. Klopp a réussi à amener les joueurs des Reds à adopter son discours comme unique, presque comme un dogme de foi indiscutable. Rien à voir avec ceux de United, dont l’avenir est entre les mains de Solskjaer et qui leur fait voir les choses avec une méfiance totale. Un Klopp. Un gourou du banc. C’est ce qui manque à ce champion millionnaire (le résultat exact de Liverpool 0-2 est payé 14 à 1).