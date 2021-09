Old Trafford fait peau neuve avec Cristiano Ronaldo avant le match de Newcastle United – News 24

in

Old Trafford s’est refait une beauté pour célébrer l’arrivée de Cristiano Ronaldo, Raphael Varane et Jadon Sancho à Manchester United.

Au-dessus du mégastore de la tribune Est, l’immense bannière a été mise à jour pour refléter les nouvelles recrues estivales de Man United et, comme on peut s’y attendre, Ronaldo est là à l’avant et au centre.

Une petite mise à jour…👀📍#MUFC @Cristiano pic.twitter.com/xNCmMX0yre – Nick Speakman (@_Nick) 8 septembre 2021

Maintenant, si United ne craignait pas d’investir dans la rénovation et la mise à jour d’Old Trafford plutôt que de simplement nous donner une nouvelle bannière superficielle, ce serait un as. Ne demandez pas grand-chose, juste, vous savez, un stade véritablement moderne qui sied à l’un des plus grands clubs du monde. A vous, Avram Glazer.

Chez The Peoples Person, nous avons soutenu le boycott de la marchandise United dans le cadre de notre opposition à la propriété des Glazers de notre club, mais cela n’a pas arrêté des milliers d’autres, avec plus de 30 millions de livres sterling de maillots Ronaldo vendus le premier jour seulement. – telle est la clameur pour que Ronaldo soit de retour à United.

Samedi, nous devrions voir Ronaldo sortir à Old Trafford et j’ai hâte d’entendre 75 000 fans chanter Viva Ronaldo avant qu’il ne fasse un triplé. Est-ce que je suis en train de rêver? Probablement, mais Ronaldo est de retour à United donc tout peut arriver, non ?

Un petit plus… 😉🏡#MUFC | #UnitedOnTikTok pic.twitter.com/KWRSuN3Qpa – Manchester United (@ManUtd) 8 septembre 2021

Quoi qu’il arrive cette saison, United sera une montre à succès et Ronaldo occupera le devant de la scène. Il a bâti sa carrière en brillant sous les projecteurs et nous espérons tous que cela pourra commencer en beauté samedi contre Newcastle. Old Trafford semble prêt, espérons que Ronaldo pourra livrer.