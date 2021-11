La victime de 36 ans a été retrouvée attaquée vers 19 heures à Oldham, dans le Grand Manchester. Elle a malheureusement été déclarée morte sur les lieux et ses proches ont été informés.

Une jeune fille de 16 ans a également été transportée à l’hôpital avec des blessures « superficielles » subies lors de l’attaque.

Mais un homme, âgé de 34 ans, a depuis été arrêté pour suspicion de meurtre et reste en détention.

Un cordon de police reste en place sur les lieux aujourd’hui, rapporte le Manchester Evening News.

Les enquêtes sont en cours et les agents exhortent toute personne ayant des informations à se manifester.

La police a déclaré que l’incident était « isolé » sans menace pour la communauté au sens large.

Des photos prises sur les lieux, apparemment un lotissement moderne, montrent au moins deux voitures de police à l’extérieur d’une adresse.

Un ruban de police bloque une partie de la route résidentielle et une tente médico-légale a été érigée près d’une propriété.

L’inspecteur-détective en chef Daniel Clegg, de la police du Grand Manchester, a déclaré: « Une femme a très malheureusement perdu la vie du jour au lendemain et nos pensées vont actuellement à sa famille alors qu’elle commence à traiter cette horrible nouvelle.

« Les incidents de cette nature causeront toujours des inquiétudes et des inquiétudes au sein de la communauté et je tiens à rassurer le public que nous avons actuellement un homme en détention et nous pensons qu’il s’agit d’un incident isolé sans menace plus large pour la communauté. Une enquête complète est en cours pendant que nous établissons tous les faits et il y aura une présence policière accrue dans la région pendant que nous menons nos enquêtes.

« Toute personne ayant des informations ou des préoccupations est invitée à parler aux agents de la région ou à contacter la police. Toutes les informations seront traitées avec la plus grande sensibilité et le plus grand sérieux. »