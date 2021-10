Oldies mais goodies: les Lakers pourraient être ceux à attraper dans l’Ouest

C’est peut-être une liste pas comme les autres.

Les Lakers de Los Angeles comptent quatre des sept meilleurs buteurs actifs de la NBA. Les trois meilleurs rebondeurs actifs. Trois des quatre meilleurs leaders actifs en passes décisives. Trois des cinq premiers dans les blocs. Trois des cinq premiers en victoires. Quatre des six premiers en interceptions. Ils pourraient même avoir cinq médaillés d’or olympiques sur le sol à la fois et un autre sur le banc.

Compte tenu de tout ce talent – ​​LeBron James en tête, avec une demi-douzaine de joueurs sur la liste avec au moins des chances raisonnables d’être un jour élu au Basketball Hall of Fame – il est facile de voir pourquoi les Lakers seraient un choix à la mode pour émerger en tant que représentant de la Conférence Ouest lors des finales NBA cette saison.

« Je suis ravi de ce qui nous attend cette année », a déclaré James. « Mais chaque jour est un processus. Chaque jour, tout tourne autour du voyage et ensuite vous vous mettez au travail. »

James et Anthony Davis sont de retour de l’équipe qui a remporté le championnat NBA 2020 – deux saisons, mais il y a seulement 12 mois. Talen Horton-Tucker faisait également partie de cette équipe, mais n’a pas participé aux finales NBA. Tout le monde est nouveau, ou en quelque sorte nouveau, pour les Lakers.

Rajon Rondo et Dwight Howard faisaient partie de cette équipe, ont quitté les Lakers et sont revenus depuis. Russell Westbrook, Carmelo Anthony et DeAndre Jordan faisaient partie de ceux ajoutés cette intersaison.

Anthony, Trevor Ariza, James, Howard et Rondo ont déjà 35 ans ou plus, et Wayne Ellington – un autre nouveau venu – aura 34 ans en novembre.

« Le récit de notre âge, j’en ris un peu », a déclaré James. « Je ris vraiment. Je ne dis pas seulement ça. »

Même avec tout ce talent éprouvé, les Lakers ne sont pas prêts à revenir en finale. Un regard sur l’Ouest, dans l’ordre d’arrivée prévu :

LIMITÉ DES ÉLIMINATIONS

1. Lakers de Los Angeles. Vieux, oui. Bien, oui. Vraiment bien… le temps nous le dira. James a convaincu des joueurs comme Anthony et Westbrook de courir avec lui, ce qui suggère qu’il se prépare pour une course au titre.

2. Soleils Phénix. Chris Paul, Devin Booker et Deandre Ayton l’ont fait fonctionner la saison dernière, mais les Suns ne surprendront personne cette année. L’entraîneur Monty Williams a appuyé sur tous les bons boutons la saison dernière.

3. Utah Jazz. La cheville de Donovan Mitchell a joué un grand rôle dans la défaite d’Utah en séries éliminatoires la saison dernière. Il est impatient d’y aller, et avec lui, Rudy Gobert et Joe Ingles, il n’y a aucune raison pour que le Jazz ne pense pas au titre.

4. Nuggets de Denver. Michael Malone reste l’un des entraîneurs sous-estimés de la ligue. Le MVP en titre Nikola Jokic est d’un bon niveau, Jamal Murray sera de retour et la défense de Denver lui donne une chance tous les soirs.

5. Guerriers de l’État d’or. Stephen Curry était bon au niveau MVP l’année dernière. Le retour de Klay Thompson sera un gros coup de pouce à chaque fois qu’il se produira. Andre Iguodala revient pour sa dernière saison. Il n’y a rien à ne pas aimer ici.

6. Les non-conformistes de Dallas. Luka Doncic ne cesse de s’améliorer. Le nouvel entraîneur Jason Kidd, qui a remporté un titre à Dallas en tant que joueur, verra cette équipe marquer une tonne de points. Le joker : Kristaps Porzingis.

DANS LE PLAY-IN

7. Clippers de Los Angeles. Les Clippers pourraient faire juste assez pour entrer dans le mix des séries éliminatoires, puis récupérer un Kawhi Leonard en bonne santé et bien reposé de sa rééducation du genou pour la course à pied. Une proposition effrayante pour les adversaires.

8. Portland Trail Blazers. Damian Lillard est aussi bon marqueur et leader qu’il y a dans le jeu, et il bénéficiera sûrement de faire partie de l’équipe olympique cet été. Les blazers doivent – ​​doivent – ​​faire un bond en avant.

9. San Antonio Spurs. La chose la plus simple que Gregg Popovich aurait pu faire était de remporter sa médaille d’or olympique, de prendre sa retraite et de profiter du vin pour le reste de sa vie. Il est revenu pour une raison. N’oubliez pas les Spurs.

10. Grizzlis de Memphis. Steven Adams jouant au pick-and-roll avec Ja Morant devrait conduire à des scores automatiques. Et Morant est en route pour l’élite, sans aucun doute. Mais les Grizzlies sont encore si jeunes.

FACE À DE LONGUES CHANCES

11. Les pélicans de la Nouvelle-Orléans. Zion Williamson est la clé de tout. S’il est grand, ils seront plus élevés.

12. Rois de Sacramento. C’est beaucoup trop bas pour les Kings. Là encore, l’Occident est aussi bon.

13. Loups forestiers du Minnesota. C’est le destin des T’Wolves – à moins qu’ils ne soient gagnants du concours Ben Simmons Trade Sweepstakes.

14. Fusées de Houston. Jalen Green va afficher des chiffres énormes et se battre pour la meilleure recrue.

15. Le tonnerre d’Oklahoma City. À un moment donné, le monde du basket-ball apprendra ce que deviendront tous ces choix de repêchage.

CE QU’IL FAUT SAVOIR

FANDUEL DIT…

FanDuel Sportsbook répertorie également les Lakers comme le choix à venir de l’Ouest, car les Lakers sont le deuxième choix derrière Brooklyn en ce qui concerne les chances de titre NBA. Les cinq autres principaux prétendants aux finales de la NBA dans l’Ouest, dans l’ordre, en fonction des cotes de FanDuel : Golden State, Utah, Phoenix, puis les Clippers.

Lorsque l’on parie uniquement sur la course de l’Ouest, l’ordre est un peu différent avec un top cinq des Lakers, Golden State et les Clippers à égalité pour la deuxième place, suivis par Utah et Phoenix.

COURSE MVP

Il n’y a jamais eu une série de quatre MVP internationaux consécutifs en NBA. Cela pourrait changer cette année, si quelques stars occidentales font ce que beaucoup s’attendent à ce qu’elles fassent. Giannis Antetokounmpo de Milwaukee a gagné en 2019 et 2020, Jokic a gagné en 2021, et Jokic et Doncic doivent être considérés parmi les favoris en 2022.

JUSQU’À LA FIN

Le dernier tir que James a pris lors de la saison régulière 2020-21 était un lay-up fait avec 6:41 restants lors de la finale de la saison contre la Nouvelle-Orléans, lui donnant 25 points. Il a été remplacé six secondes plus tard et n’est pas revenu. L’importance était la suivante: cela a donné à James une moyenne de 25,02 points pour la saison – prolongeant sa séquence record de 25 saisons en moyenne à 17 d’affilée. S’il n’avait pas obtenu ce dernier panier, il aurait obtenu une moyenne de 24,98 points et (techniquement, de toute façon) la séquence aurait pris fin.

LES 3 RESTENT SAUVAGES

Utah a établi un record NBA la saison dernière avec une moyenne de 16,7 points marqués à 3 points par match. Cela signifie que les sept premières entrées de cette liste dans l’histoire de la NBA sont toutes remplies par des équipes de l’Ouest : Houston (16,1 en 2018-19), Portland (15,7 la saison dernière), Houston (15,6 en 2019-20), Houston (15,3 en 2017- 18), Dallas (15,1 en 2019-20) et Golden State (14,6 la saison dernière).

OUEST VS. EST

Les champions sont peut-être originaires de Milwaukee et de la Conférence Est, mais la Conférence Ouest – encore une fois – a remporté le face-à-face contre l’autre équipe de la ligue la saison dernière. Les équipes de l’Ouest ont remporté 54% de leurs matchs contre l’Est. Il s’agissait de la 12e saison consécutive et de la 21e fois au cours des 22 dernières années que l’Ouest détenait une longueur d’avance sur l’Est.