Ole Gunnar Solskajer explique pourquoi Raphael Varane ne jouera PAS contre Leeds

Ole Gunnar Solskjaer insiste sur le fait que Raphael Varane est sur le point de finaliser son transfert à Manchester United, mais ne jouera aucun rôle contre Leeds United samedi.

Le 27 juillet, les Red Devils ont annoncé qu’ils avaient conclu un accord avec le Real Madrid pour amener le vainqueur de la Coupe du monde à Old Trafford.

United n’a toujours pas conclu d’accord pour Varane, malgré une annonce le 27 juillet

Cependant, près de trois semaines après cette annonce, le joueur de 28 ans n’a toujours pas officiellement signé et reste dans les limbes proverbiales n’ayant pas été confirmé ni même représenté dans le kit.

L’international français a dû obtenir un visa et s’isoler avant de passer un examen médical avec l’équipe de Premier League, qui devait enregistrer le défenseur central avant midi vendredi s’il devait jouer contre Leeds samedi.

Pourtant, Solskjaer, qui a déjà ajouté Jadon Sancho et Tom Heaton à son équipe cet été, a assuré aux fans qu’il ne faudra pas longtemps avant que Varane ne soit officiellement annoncé.

“Il ne s’est pas entraîné avec nous et tous les points sur les i et nous n’avons pas encore franchi les t”, a déclaré le manager de United, Solskjaer.

Le patron de Man United est confiant de sécuriser le défenseur du Real Madrid

« Les choses arrivent et les choses prennent du temps et malheureusement avec l’isolement qui a retardé ces choses.

« Ce n’est pas encore fait à 100 %… Je ne peux pas dire qu’il sera impliqué demain, je peux probablement dire qu’il ne le sera pas (impliqué) car il ne s’est pas entraîné avec nous.

Interrogé sur ce qu’a été le hold-up et s’il y a des inquiétudes, il ne sera pas terminé, le héros triple de 1999 a déclaré: «Il arrive toujours qu’il y ait de petites choses là-dedans.

«Mais le gros problème était l’isolement et la quarantaine, bien sûr. Il est à Manchester maintenant. Ce sera bientôt fait.

L’ailier anglais pourrait bien figurer contre Leeds pour ses débuts à United

Le Sancho susmentionné n’a peut-être pas livré à l’Euro 2020 pour l’Angleterre cet été, mais il a gagné un transfert lucratif vers les Red Devils après des performances de haut niveau pour le Borussia Dortmund.

Les fans adorateurs de United pourraient avoir un premier aperçu de leur nouvelle signature de 73 millions de livres sterling, malgré la maladie qui perturbe sa première semaine d’entraînement avec son nouveau club.

“Jadon va être impliqué, certainement”, a ajouté Solskjaer. « Il a passé une bonne semaine. Malheureusement, il était malade après ses vacances et nous avons perdu quelques jours d’entraînement avec lui.

«Mais il s’est très bien intégré dans le groupe et il a presque l’air plus affûté que prévu. Il sera impliqué. Je ne peux pas vous dire s’il va commencer ou non, cependant.