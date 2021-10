Ole Gunnar Solskjaer « a besoin d’aide » et devrait faire appel à Roy Keane pour « régler » Manchester United, affirme Harry Redknapp, car les Red Devils « ne travaillent pas assez dur »

Roy Keane est l’homme parfait pour relancer les joueurs en difficulté de Manchester United, et la légende d’Old Trafford devrait être ajoutée à l’équipe de direction d’Ole Gunnar Solskjaer.

C’est selon Harry Redknapp, qui a accusé l’équipe actuelle de United de « ne pas travailler assez dur », ressemblant à une équipe ayant désespérément besoin d’une fusée de l’Irlandais.

Roy Keane pourrait-il prêter main-forte à l’ancien coéquipier de Man United, Ole Gunnar Solskjaer, dans la pirogue d’Old Trafford?

Tous les yeux sont rivés sur Solskjaer ce week-end alors que son équipe de Man United se rend à Tottenham dans ce qui est surnommé El Sackico – EN DIRECT sur talkSPORT – avec un résultat crucial pour l’avenir des deux managers.

Le Norvégien serait au bord du gouffre après le cauchemar du week-end dernier contre Liverpool, où le patron a subi le point bas de son mandat de trois ans avec une défaite 5-0 à domicile contre ses rivaux.

Une réaction est absolument nécessaire contre les Spurs, mais même revendiquer les trois points dans le nord de Londres sera très peu pour calmer les discussions sur l’avenir de Solskjaer, Man United luttant pour la forme malgré une équipe remplie de talents de classe mondiale.

Pour beaucoup, l’opinion est que l’écriture est sur le mur pour l’entraîneur qui est tout simplement dépassé.

Redknapp, cependant, pense que la légende de United et ancien attaquant a simplement besoin d’aide dans l’abri, et il dit qu’il y a une icône d’Old Trafford qui est prête pour la tâche.

Keane n’a pas dirigé de club depuis plus de 10 ans, mais a de l’expérience en tant que numéro deux

Solskjaer a l’air d’être sur une glace mince après le pire résultat de sa carrière de manager

« C’était intéressant la semaine dernière d’écouter tous les experts parler de la situation d’Ole à Man United », a déclaré l’ancien manager de Tottenham Redknapp au Weekend Sports Breakfast.

« J’y suis allé avec Graeme Souness, je pense qu’il a besoin d’un peu d’aide. Je ne dis pas que son personnel n’est pas bon et bon, mais ils me considèrent comme un groupe très calme.

«Je connais très bien Michael Carrick, j’aime Michael, c’est un footballeur fantastique et une personne formidable et il a d’autres personnes autour de lui.

«Parfois, vous ne pouvez pas avoir peur de penser qu’un autre coup de pouce arrive, cela m’aidera et aidera l’équipe.

« Je pense juste qu’il a peut-être besoin de quelqu’un d’autre, d’un autre [character] à ses côtés dans le groupe pour les aider.

«Il avait l’air d’une silhouette solitaire la semaine dernière debout sur cette ligne de touche.

« Savez-vous qui j’emmènerais à Manchester United ? Tout le monde va penser que je suis complètement fou, mais je ferais venir Roy Keane.

« Si j’étais Ole, je me serais dit qu’il ne déconnerait pas et qu’il en réglerait un ou deux. »

Man United lutte pour la forme et les résultats malgré un groupe de joueurs étoilés

Keane n’était pas un non-sens sur le terrain et n’a certainement pas changé dans sa carrière d’entraîneur et d’expert

Redknapp connaît la valeur d’avoir un numéro 2 de confiance, ayant bénéficié d’un partenariat de longue date avec un certain nombre d’entraîneurs adjoints, dont Joe Jordan – son fougueux général écossais qui a apporté un sentiment de discipline et de peur dans le vestiaire et sur la ligne de touche. [just ask Gennaro Guttuso].

Sir Alex Ferguson a également eu une rotation régulière du numéro deux, apportant des voix et des idées différentes à son équipe en coulisse tout au long de ses 27 années de succès à Old Trafford.

« J’avais Joe Jordan chez Spurs, j’ai employé des gens comme Glenn Hoddle, j’ai fait venir Steve McClaren qui était l’ancien manager de l’Angleterre », a ajouté Redknapp.

Lorsqu’on lui a demandé si un personnage comme Keane perturberait un vestiaire déjà délicatement équilibré, il a également répondu: « Écoutez, s’ils commencent à gagner des matchs de football… Ole peut s’asseoir dans le bureau de son manager le samedi après-midi, je m’en fiche tant que nous le pouvons. commencez à gagner et obtenez quelques résultats.

« Je pense juste qu’un ou deux d’entre eux sont vraiment bas, l’équipe est près du bas en ce qui concerne les statistiques et les défis de course, ils ont besoin que quelqu’un vienne et dise: » écoutez, oubliez tout cela sur le pressage et toutes ces différentes tactiques, quand vous perdre le ballon, courir après, faire des tacles ».

getty

L’ancien patron de Tottenham, Redknapp, dit que les joueurs de Man United ont besoin d’une fusée, et Keane est l’homme parfait pour le travail

« C’est vraiment basique. Nous nous laissons tous emporter par des tactiques et des idées différentes, mais leur plus gros problème est évidemment qu’ils ne travaillent pas assez dur.

« Ils doivent commencer à travailler dur avec et sans ballon. »

L’animateur de talkSPORT, Tony Cascarino, sait tout de ce que Keane peut apporter au vestiaire – il en a partagé un avec l’ancien milieu de terrain pendant des années avec l’équipe nationale de la République d’Irlande.

Mais il a admis que la question est de savoir si son style combatif aidera à obtenir une réaction de l’équipe actuelle de Man United, ou leur brisera encore plus le moral.

« Il y a une méthode à la folie, où vous pensez que Roy ébourifferait quelques plumes, parce qu’il le ferait, il le dirait et il serait ouvert », a déclaré Cascarino.

« Il s’agit de savoir si ce pansement peut gérer ce genre de personnage, c’est le grand si, et si Ole Gunnar Solskjaer peut le gérer aussi. »