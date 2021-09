Ole Gunnar Solskjaer a déclaré qu’il devait remporter un trophée cette saison après les signatures de Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho et Raphael Varane, et le manager de Manchester United convient que la pression est exercée

in

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, doit remporter un trophée cette saison après le soutien financier qu’il a reçu du club.

La légende du club en est à sa troisième saison complète à la tête de Manchester, mais n’a pas encore soulevé de trophée depuis son retour à Old Trafford, malgré s’être rapproché à plusieurs reprises.

La pression monte sur Solskjaer après trois défaites décevantes en quatre matchs

Le Norvégien le plus proche d’un trophée était la finale de la Ligue Europa de la saison dernière, où David de Gea a économisé un penalty.

Depuis qu’il a succédé à Jose Mourinho en décembre 2018, Solskjaer a été fortement soutenu sur le marché des transferts par les propriétaires du club, avec une fenêtre de transfert d’été à succès 2021 voyant arriver trois grands noms.

Le grand Cristiano Ronaldo de tous les temps est revenu au club, tandis que la superstar de la Bundesliga Jadon Sancho l’a rejoint pour 73 millions de livres sterling, et Raphael Varane, quadruple vainqueur de la Ligue des champions, est arrivé du Real Madrid pour 34 millions de livres sterling.

Et l’ancien as de la Premier League, Gabby Agbonlahor, pense que Solskjaer devrait avoir un peu plus de temps pour prouver que les trophées sont proches cette saison, mais la pression continue de monter.

« Évidemment, j’irais chercher [Antonio] Conte, mais je suis d’accord dans une certaine mesure avec ce que vous dites qui lui donne peut-être les 10 prochains matchs, voyez comment Manchester United est à l’époque de Noël », a déclaré l’ancien as d’Aston Villa.

Ronaldo a joué depuis son retour, mais Sancho a été fermement en arrière-plan

Beaucoup ont désigné le vainqueur de la Premier League Antonio Conte comme l’homme qui remportera les titres de United

« Voyez où ils sont, sont-ils en ligne pour se battre pour le titre ? Sont-ils tombés parmi les quatre premiers ? A-t-il encore une chance en Ligue des champions ? Voyez comment les résultats arrivent, mais s’il n’obtient pas les bons résultats rapidement, la pression est forte.

United était déjà absent de la Ligue des champions à Noël la saison dernière, échappant aux phases de groupes pour abandonner la compétition.

Ils ont commencé cette campagne européenne de manière tout aussi médiocre, perdant leur match d’ouverture 2-1 face aux Young Boys suisses, et affrontent maintenant Villarreal qui a battu les Red Devils lors de la finale de la Ligue Europa en mai.

United a perdu contre les Young Boys dans les arrêts de jeu après une erreur de Jesse Lingard

“Si je suis Manchester United, je pense que vous avez dépensé 400 millions de livres sterling, vous devez apporter de l’argenterie”, a poursuivi Agbonlahor.

“Vous devez avoir Sancho dans l’équipe, vous avez dépensé 70 millions de livres sterling pour lui, vous ne pouvez pas avoir Sancho et [Donny] Van de Beek est juste assis là sur le banc.

Solskjaer a guidé United à la deuxième place de la Premier League la saison dernière et a également disputé trois demi-finales en FA Cup, Carabao Cup et Europa League.

Van de Beek est l’une des nombreuses signatures coûteuses de Solskjaer, mais il sort à peine du banc ces jours-ci

Et maintenant, même Solskjaer convient que les trophées sont indispensables en raison du soutien qu’il a eu sur le marché des transferts.

“Si il [Gary Neville] dit que nous devons gagner un trophée cette saison ou la prochaine, à cause du soutien, je dois dire, oui, j’ai été soutenu », a déclaré Solskjaer.

Les propriétaires de United, la famille Glazer, ont soutenu Solskjaer mais n’ont pas encore eu de retour sur leurs investissements

« Les progrès et le processus ont bien fonctionné. Je dois dire que le soutien que j’ai me semble que nous nous en tenons à ce plan.

« Mais nous sommes dans une entreprise de résultats. Nous sommes ici pour gagner, nous sommes ici pour progresser et nous nous sommes clairement améliorés et les attentes se sont améliorées, avec les signatures et de meilleures performances.

Fernandes et Maguire ont transformé United, mais sont toujours sans trophée à Old Trafford

Solskjaer a déjà vu d’énormes entrants sous la forme de Harry Maguire et Bruno Fernandes, et dit que la gloire est désormais essentielle.

« Je suis ici pour gagner. N’y réfléchissez pas à deux fois, et Gary le sait », a-t-il déclaré.

« La pression est un privilège. Pour travailler dans cet environnement, vous devez accepter cette pression.

