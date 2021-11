Ole Gunnar Solskjaer s’est souvent fait dire qu’il n’était pas au niveau de Pep Guardiola depuis qu’il a pris la direction de Manchester United.

Pourtant, les statistiques montrent que le Norvégien devrait avoir toutes les raisons de croire qu’il peut à nouveau prendre le dessus sur l’Espagnol lorsqu’ils verrouillent les cornes à Old Trafford samedi midi – en direct sur talkSPORT.

.

L’adversaire le plus difficile de Guardiola a été Solskjaer ces derniers temps

Solskjaer est le seul manager à avoir affronté le chef de Man City Guardiola au moins quatre fois et à avoir plus de victoires que de défaites.

L’ancien patron de Cardiff City s’est remis de la perte de son premier derby en pirogue en avril 2019 pour devancer les dernières rencontres entre les deux.

United n’a connu la défaite lors d’aucun des quatre affrontements avec City en Premier League au cours des deux dernières saisons et en a remporté trois.

La défense des Red Devils a également fait l’objet d’un examen minutieux récemment, mais les Cityzens de Guardiola n’ont réussi qu’un seul but lors de ces quatre matchs.

getty

Guardiola a perdu la moitié des matchs qu’il a affrontés contre United de Solskjaer

Le pourcentage de victoires de Solskjaer de 50 contre Guardiola est le même qu’Antonio Conte et Luis Enrique – ayant affronté Pep le double du nombre de fois.

Son record se situe également au-dessus des 41% de Jurgen Klopp et des 30 de Thomas Tuchel – bien que ce dernier ait remporté trois victoires de suite contre Guardiola la saison dernière.

Solskjaer a rebondi après une humiliante défaite 5-0 à domicile contre Liverpool en passant à trois en arrière et en scellant une victoire 3-0 sur les Spurs.

Le joueur de 48 ans n’avait pas déployé le système en 57 matches de championnat – depuis qu’il l’a utilisé pour organiser une victoire 2-0 contre City en mars 2020.

.

Guardiola serait heureux de voir le dos de Solskjaer

Solskjaer a généralement permis à l’équipe de Guardiola de contrôler les statistiques de possession avant de les punir sur le compteur à bon escient.

Bien que ce soit une tactique que de nombreuses équipes ont essayé contre City, il n’est pas courant d’avoir autant de succès que le gaffer United à l’entraînement.

Les géants d’Old Trafford ont gardé les draps propres lors des trois rencontres de championnat avec leurs voisins bruyants depuis janvier 2020 – le seul club du top six traditionnel à les tenir à l’écart au cours de la dernière année.

Solskjaer a également remporté la bataille des jeux de l’esprit avec Guardiola après sa raillerie mémorable selon laquelle United est toujours le plus grand club.

.

United a mis fin à la série de 21 victoires de City plus tôt cette année

L’ancien attaquant a dû attendre cinq ans pour goûter pour la première fois à un derby de Manchester en avril 2001 après le retour de City dans l’élite après une absence de quatre ans de l’élite anglaise.

« Au moins, nous jouons chaque année maintenant ! Il m’a fallu de nombreuses années avant de jouer moi-même un derby de Manchester », a déclaré Solskjaer.

Quelques jours plus tard, Ole avait remporté une victoire 2-1 à l’Etihad et n’a plus perdu de match en Premier League depuis – mettant même fin à sa série de 21 victoires en mars.

Pourtant, Solskjaer a toujours fait face à un essaim de critiques ces dernières semaines, Simon Jordan affirmant qu’il n’est pas au niveau de l’élite de ses rivaux de Premier League.

.

Solskjaer sera-t-il à nouveau celui qui sourira après avoir été à temps plein ?

L’ancienne star de Liverpool, Danny Murphy, est allée plus loin en partageant sa conviction que Solskjaer n’est pas assez bon pour concourir au sommet.

« Je pense que parfois, vous devez simplement accepter votre niveau », a déclaré Murphy.

Il a ajouté: « Ils ont eu quelques moments, le PSG, mais finalement, semaine après semaine, il ne peut pas rivaliser avec les managers contre lesquels il est confronté.

« C’est un peu comme si je jouais contre Gerrard et Vieira chaque semaine.

« Je ferai de mon mieux, je le ferai, j’essaierai et un jour ou l’autre je prendrai le dessus sur eux, mais le plus souvent ils vont me dominer parce qu’ils sont meilleurs. »