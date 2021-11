Ole Gunnar Solskjaer a été aperçu lundi en train de s’envoler pour la Norvège avec sa famille, après avoir demandé à ses joueurs et à son personnel de Manchester United de prendre une semaine de congé.

Avec la majorité de l’équipe de United en service international, Solskjaer a offert l’opportunité de permettre au reste de ses joueurs et de son personnel de se reposer pendant la pause actuelle.

Les joueurs de Manchester United semblaient à nouveau abattus après une autre performance sans intérêt

La décision de Solksjaer a cependant surpris certains, étant donné la mauvaise forme du club, perdant six de ses 12 derniers matchs – y compris des défaites majeures consécutives à domicile contre ses rivaux Liverpool et Manchester City.

La signature estivale Raphael Varane entreprend un traitement pour sa blessure aux ischio-jambiers au siège de United et Marcus Rashford a été retiré de l’équipe d’Angleterre.

L’international anglais n’a pas joué pendant 90 minutes depuis son retour d’une blessure à l’épaule et a contracté un virus de la grippe la semaine dernière.

Le vainqueur de la Coupe du monde Paul Pogba s’est également blessé à la cuisse lors d’une séance d’entraînement avec l’équipe de France et est de retour dans son club.

Rashford n’est revenu que récemment d’une blessure à l’épaule

Mais les stars de retour des Red Devils et celles qui ne sont déjà pas impliquées dans la pause internationale ont eu une semaine de congé, le manager Solskjaer rentrant dans son pays natal pour de courtes vacances.

Le patron a été aperçu avec sa femme Silje et ses deux fils Noah et Elijah à l’aéroport de Manchester, avant de monter à bord d’un jet privé pour sa ville natale de Kristiansund.

Manchester United a confirmé que le Norvégien n’est pas menacé et sera en charge du prochain match de championnat du club contre Watford à Vicarage Road samedi prochain.

L’ancien défenseur de United Rio Ferdinand a toujours soutenu Solskjaer depuis qu’il a succédé à José Mourinho en décembre 2018.

Mais maintenant, la légende d’Old Trafford a fait demi-tour, affirmant qu’il est peut-être temps pour Solskjaer de l’appeler un jour et de laisser quelqu’un prendre les rênes pour aider à ramener United à sa place.

Rio Ferdinand a joué aux côtés de Cristiano Ronaldo entre 2003 et 2009

« Je ne vois pas de philosophie, je ne vois pas d’identité », a déclaré Ferdinand sur sa chaîne YouTube, Vibe with Five.

« Quand je vais voir mon équipe, si elle se fait battre, ça va. Ça arrive. Mais je veux voir de quoi ils parlent, qu’est-ce que tu es ?

« Les joueurs ne courent pas et ne se blessent pas dans les matchs, je vois cela comme un manque de respect envers le manager et presque comme » je ne le crains pas « .

« Il a fait ce pour quoi il a été amené à faire, il est venu et a redonné espoir aux fans, a donné envie aux fans de revenir et de regarder à nouveau votre équipe, il l’a fait, il a fait un excellent travail dans ce sens, mais fait-il pour nous amener à gagner des titres ?

Ferdinand et Solskjaer ont passé cinq ans à jouer ensemble à Manchester United

«Est-ce qu’il va nous mettre au défi de gagner une Ligue des champions?

« Le club de football vivra ici et respirera plus longtemps que n’importe quel individu. C’est ce qu’il y a de mieux pour ce club de football, je pense juste que le moment est peut-être venu de passer le relais, qui peut nous prendre maintenant, et je pense qu’Ole partirait maintenant la tête haute.