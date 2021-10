Ole Gunnar Solskjaer est « dépassé » tandis que Manchester United a été qualifié de « pagaille » pour avoir gardé le manager après une quatrième défaite en sept sorties pour les Red Devils en dessous de la moyenne.

Les Red Devils ont été surclassés par Leicester City au King Power Stadium samedi, alors que la séquence de 29 matchs sans défaite de United à l’extérieur s’est brutalement terminée avec une défaite 4-2.

Solskjaer a reçu le soutien de Man United malgré la mauvaise forme du club

Paul Pogba a insisté sur le fait que quelque chose «devait changer» alors qu’il remettait en question la mentalité du club avec la pression croissante sur Solskjaer, qui a été critiqué pour son mauvais début de saison – d’autant plus que plus de 100 millions de livres sterling ont été dépensés pour de nouveaux joueurs au cours de la l’été.

Déjà sous le feu avant cette défaite, les choses ne deviennent pas plus faciles pour les Diables rouges alors que l’Atalanta arrive en Ligue des champions mercredi avant que Liverpool ne vienne en ville dimanche prochain.

Des voyages à Tottenham et Atalanta suivent avant qu’un affrontement à domicile avec Manchester City ne les envoie dans la pause internationale de novembre, avec des matchs à venir contre Chelsea et Arsenal plus tard dans le mois.

Jamie O’Hara n’a tiré aucun coup de poing en évaluant la forme récente de United sous la direction de l’entraîneur norvégien, qu’il a qualifié de « basique » et pas assez bon pour un emploi en Ligue des champions.

Solskjaer fait face à une dernière tempête de critiques, même le retour de Ronaldo n’étant pas suffisant pour orienter Man United vers des horizons plus brillants

Mais l’ancien as de la Premier League était plus dur à propos de la hiérarchie de United, affirmant qu’il s’agissait d’une » pagaille » à tenir par le patron malgré son incapacité à tenir ses promesses avec un groupe de joueurs de classe mondiale.

Et il a également qualifié les Red Devils d' »équipe de désespoir », affirmant que le manque de philosophie ne pouvait pas être plus évident à partir de leurs performances alors qu’il se demandait pourquoi la hiérarchie d’Old Trafford continuait à supporter la médiocrité.

« Je le dis depuis des semaines, des mois – Manchester United est une pagaille pour garder le manager », a déclaré l’ancien milieu de terrain de Tottenham au talkSPORT Breakfast.

«Ils ont une équipe de joueurs de classe mondiale avec un manager de base qui n’obtiendrait même pas un autre emploi en Premier League. Je n’arrive pas à croire qu’ils ne soient pas assez impitoyables pour dire « bon, c’est le moment de le faire ».

« Ils ont continué à s’accrocher et à s’accrocher. Cette saison, il [Solskjaer] a même dit plus d’excuses avec l’équipe de joueurs qu’ils ont. Tout le monde a dit ça.

Pogba a remis en question l’attitude de son équipe après le match de Leicester

« Et tout de suite, ils sont hors de la course au titre, ils ne vont pas gagner le titre cette saison, alors ils ont perdu une autre saison.

« Ces joueurs comme Paul Pogba et Cristiano Ronaldo vont l’examiner en pensant : ‘Pour l’amour de Dieu, il y a tellement de bons joueurs que nous avons et nous devrions faire tellement mieux’, mais ils sont partout !

« Ils sont douloureux à regarder. C’est en fait douloureux de voir un si bon groupe de joueurs jouer si mal.

« N’importe quel autre manager, si c’était Mourinho ou Van Gaal, si quelqu’un d’autre participait à cette course, il serait abattu.

« Pour une raison quelconque, Ole Gunnar Solskjaer semble bénéficier d’un tour gratuit.

O’Hara a remis en question la philosophie de United dans une diatribe cinglante lundi

«Ils ont un groupe de joueurs de classe mondiale, mais un manager moyen qui n’est pas à la hauteur.

« Je ne sais pas pourquoi ils s’accrochent à quelque chose qui ne fonctionnera jamais et ne durera jamais.

«Même Pogba sort et dit essentiellement que le manager n’est pas assez bon.

« C’est le désespoir. Chaque fois que je regarde Man United, c’est le désespoir.

« Vous regardez Man City, Liverpool et Chelsea et vous savez exactement ce que vous obtenez parce que leurs managers les ont configurés d’une certaine manière.

« Avec Man United, la seule raison pour laquelle ils obtiennent des résultats, c’est parce qu’ils ont de grands joueurs, ils n’ont pas de philosophie ou de style, ils ne savent pas ce qu’ils font! »

