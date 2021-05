Ole Gunnar Solskjaer a “ la chance d’être toujours à Manchester United ” mais une nouvelle offre de contrat montre où se trouve le club, dit Martin Keown

Ole Gunnar Solskjaer est “chanceux” d’être toujours en charge de Manchester United, estime Martin Keown.

Solskjaer s’est vu refuser son premier trophée en tant que patron des Red Devils lorsqu’ils ont été battus aux tirs au but par Villarreal en finale de la Ligue Europa mercredi.

.

Solskjaer a amélioré Man United mais ils n’ont pas remporté de trophée depuis quatre ans

La défaite a conduit à de nombreuses questions sur la position du Norvégien, avec de plus en plus d’appels pour qu’un vainqueur expérimenté comme Antonio Conte devienne son nouveau manager.

Cependant, malgré ce dernier revers, il semble que les hauts dirigeants de Man United garderont confiance en Solskjaer avec un nouveau contrat en préparation.

L’ancienne star d’Arsenal, Keown, a suggéré que Solskjaer ne méritait pas de recevoir un nouvel accord et cela met en évidence la situation actuelle de United en tant que club.

“Nous sommes habitués à voir Manchester United gagner des choses”, a déclaré Keown à talkSPORT. «C’est presque une renaissance de Manchester United mais combien de temps devons-nous attendre?

“Oui, la régularité et le fait de terminer deuxième de la Premier League sont probablement ce qui va lui apporter un nouvel accord, mais quand il s’agit de cela, vous devez avoir cette façon de gagner.”

.

Solskjaer avait l’air ému après la défaite à Gdansk mais il semble que cela ne lui ait pas coûté son travail

Lorsqu’on lui a demandé si Solskjaer méritait un nouvel accord, Keown a répondu: «Si nous allons examiner les normes précédentes, non.

«Mais en suivant les traces de Sir Alex Ferguson, personne n’a été en mesure de recréer cela.

«Ils ont eu une succession de managers au club mais ils n’ont pas vraiment fait confiance et ont eu une relation de travail [with the club] et je le ressens avec Ole.

«J’ai le sentiment, quand on le regarde, qu’il a de la chance d’être toujours là vraiment. Il connaît les standards qui sont fixés et il ne peut pas continuer à subir des déceptions, demi-finale après demi-finale, pour se rendre en finale.

“Je pense qu’il a de la chance, mais c’est le jour de Manchester United.”