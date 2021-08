Ole Gunnar Solskjaer a qualifié de “mieux que Mikel Arteta” alors que Jamie O’Hara conseille au patron d’Arsenal d’être le premier limogeage de direction de la saison et dit que les Gunners ne termineront pas dans la première moitié de la Premier League

in

Après un seul match joué, on a le sentiment que le statut de Mikel Arteta en tant que manager d’Arsenal est menacé.

Les Gunners ont connu un début de saison épouvantable alors qu’ils subissaient une défaite 2-0 à Brentford, incitant certains fans d’Arsenal à demander à Arteta de partir.

Jamie O’Hara a fait une sombre prédiction pour Arteta et Arsenal cet été

Et l’ancien milieu de terrain de Tottenham, Jamie O’Hara, pense qu’Arteta sera la première victime managériale de la Premier League de la saison et ne peut même pas voir Arsenal terminer dans la première moitié du tableau.

“Il y a un gros problème – le manager”, a déclaré O’Hara à talkSPORT Breakfast. « Il n’est pas assez bon, il doit partir. C’est un mythe qu’il soit toujours en poste, il sera le premier manager à être limogé.

“Vous pouvez voir que les joueurs ne jouent pas pour ce manager. Ils étaient partout, ils étaient une honte. Ils étaient faibles, ils se faisaient harceler. Brentford était partout, plus affamé, avait plus de désir et de détermination.

« Les joueurs le recherchent pour prendre des décisions, il ne sait pas ce qu’il fait ! Le style de football qu’ils jouent ne fonctionne pas, ils ne sont pas assez bons.

Les deux prochains matches d’Arsenal en Premier League sont contre Chelsea et Manchester City

“Ils n’entreront même pas dans la moitié supérieure du tableau.”

Les fortunes ne pourraient pas être plus différentes pour Ole Gunnar Solskjaer avec Manchester United qui a battu Leeds 5-1 samedi.

Comme Arteta, Solskjaer a décroché un poste de haut niveau avec une expérience de gestion limitée, mais Alex Crook de talkSPORT pense qu’il y a une grande différence entre les deux.

Mais le fan d’Arsenal, Darren Bent, n’en avait rien à faire dans un débat animé sur Boot Room.

Les hommes de Solskjaer ressemblaient à des prétendants au titre ce week-end

Crook a déclaré: “Vous savez que je ne suis pas le plus grand fan d’Ole, cela ne changera pas tant qu’il n’aura pas remporté l’argenterie.

«Mais au moins vous pouvez voir qu’il apprend sur le tas, au moins vous pouvez voir qu’il a une sorte de sens tactique et au moins vous pouvez voir qu’il est un bon homme-manager. Je ne peux rien dire de tel à propos de Mikel Arteta.

Bent a répondu: “Ole peut dépenser 200 millions de livres sterling par an, cela aidera!”

Crook a ajouté : « Il ne s’agit pas seulement d’argent. Si vous ne pensez pas que Solskjaer ferait un meilleur travail qu’Arteta, vous vous trompez.

Qui est mieux ? Arteta ou Solskjaer ?

Bent a déclaré: «Je ne le fais pas. Je pense qu’Arteta ferait un meilleur travail à United. Solskjaer a eu de nombreuses occasions de remporter un trophée et n’a pas tenu ses promesses. Man United a atteint combien de demi-finales et de finales ?

Crook a déclaré: “Mais vous avez atteint une demi-finale et une finale devant un stade vide … vous avez eu de la chance sur une contre-attaque, c’était un football négatif … Je suis ravi qu’ils aient remporté la FA Cup parce que c’est tout ce qui retient Mikel Arteta dans un travail.