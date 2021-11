Ole Gunnar Solskjaer a refusé l’offre du conseil d’administration de Man United d’améliorer le personnel d’entraîneurs – Man United News And Transfer News

Le conseil d’administration de Manchester United a proposé au manager Ole Gunnar Solskjaer de l’aider à renforcer son équipe d’entraîneurs, mais l’offre a été déclinée, selon un nouveau rapport.

Michael Carrick et Kieran McKenna sont les deux principaux entraîneurs de l’équipe première et n’ont pas beaucoup d’expérience entre eux.

Solskjaer a fait appel au spécialiste des coups de pied arrêtés Eric Ramsey cet été, mais à part cela, il n’y avait eu aucune injection d’expérience pendant son règne, Mike Phelan et Darren Fletcher ne faisant pas partie intégrante de la formation mise en place. De plus, « plusieurs autres entraîneurs avaient déjà travaillé avec Solskjaer à Cardiff City, où il a été relégué de la Premier League, et en Norvège avec Molde », note Mark Ogden d’ESPN.

Solskjaer a été limogé ce matin après trois ans en charge et de nombreux fans, experts et journalistes se sont demandé si la qualité du personnel d’entraîneurs était suffisante.

Et selon Ogden, le conseil d’administration de United a partagé ces inquiétudes et a même proposé d’envoyer des renforts.

« Des sources ont déclaré que la hiérarchie de United avait pris conscience des inquiétudes concernant la qualité de l’équipe d’entraîneurs et » a offert à Solskjaer tous les niveaux de soutien et lui a dit qu’il pouvait avoir tout ce dont il avait besoin pour y remédier « , écrit Ogden.

« Cependant, le vice-président exécutif Ed Woodward a appris que Solskjaer pensait que ses entraîneurs étaient de classe mondiale, forçant le club à soutenir le jugement du manager. »

Ogden cite en outre des sources qui » ont maintenant déclaré que plusieurs joueurs clés étaient devenus exaspérés par la capacité de Solskjaer et de ses entraîneurs à améliorer l’équipe, une source ayant déclaré à ESPN que les joueurs considéraient la formation comme « trop ​​britannique » et inadaptée à les exigences du jeu moderne au niveau de l’élite.’

Il est difficile de comprendre comment Solskjaer n’a pas pu voir que l’encadrement du club n’était pas assez bon, sans parler de croire qu’ils sont de « classe mondiale ».

Des rapports ont affirmé à plusieurs reprises que les joueurs avaient contesté le statu quo à cet égard et étaient particulièrement peu inspirés par McKenna.

Qu’il s’agisse d’arrogance, de myopie ou de loyauté aveugle de la part du Norvégien ne sera probablement jamais connu.

On pourrait en dire autant de sa persistance à s’en tenir à des joueurs qui ne livraient pas la marchandise, alors qu’il avait l’option de joueurs de classe mondiale tels que Donny van de Beek languissant sur le banc.

La forme de Harry Maguire, par exemple, a été particulièrement préoccupante et pourtant il n’a été ni déchu de son grade de capitaine ni abandonné, aboutissant à un terrible envoi hier contre Watford qui a finalement contribué à sceller le sort de Solskjaer.

L’ironie du fait que McKenna et Carrick font partie de la raison de la disparition de Solskjaer est qu’ils s’en sont sortis indemnes jusqu’à présent, le club annonçant aujourd’hui que Carrick prendra temporairement en charge l’équipe.