Ole Gunnar Solskjaer a qualifié le bombardement 5-0 de Manchester United à domicile contre Liverpool de « jour le plus sombre » de son mandat à Old Trafford.

Le Norvégien a vu son équipe se déchiqueter avec Naby Keita, Diogo Jota et un triplé de Mohamed Salah voyant Liverpool sceller la victoire extraordinaire.

Liverpool était en feu alors qu’ils en frappaient cinq à Old Trafford

Mais ont été énormément aidés par Man United, qui était loin du rythme

Liverpool menait 4-0 à la mi-temps et Solskjaer a admis que c’était le moment où cela devenait une limitation des dégâts pour son équipe.

Lorsqu’on lui a demandé quand il avait décidé de fermer boutique, Solskjaer a déclaré à Sky Sports: «4-0.

« C’est celui où aller à la mi-temps où il faut en marquer plus d’un toutes les 15 minutes… »

Il a poursuivi : « C’est le jour le plus sombre que j’ai eu en dirigeant ces joueurs.

Les jours de Solskjaer en tant que patron de Man United sont-ils comptés?

« Nous n’étions pas assez bons – individuellement, en équipe. Vous ne pouvez pas donner ces chances à une équipe comme Liverpool et malheureusement nous l’avons fait.

« L’ensemble de la performance n’était pas assez bon. Nous avons créé des ouvertures, ils ont eu des occasions et ont été cliniques et nous n’avons pas pris nos chances dès le début et le troisième but est celui qui a évidemment décidé du match.

Le carton rouge de Pogba pour ce défi a aggravé la situation pour Man United

Le résultat ne fera que soulever d’autres questions sur l’avenir de Solskjaer au club, un certain nombre de fans l’appelant à aller à la suite de l’humiliation.

Cependant, Solskjaer a déclaré qu’il ne partirait pas de son propre chef, insistant sur le fait qu’il n’abandonnerait jamais le projet qu’il a à Man United.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait des doutes sur sa capacité à faire avancer le club, Solskjaer a répondu : « Non, je suis allé trop loin.

« Nous sommes allés trop loin en tant que groupe. Nous sommes trop près d’abandonner maintenant.

