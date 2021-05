Ole Gunnar Solskjaer admet que les manifestations anti-Glazer des fans de Manchester United “ sont allées trop loin ”, mais a réitéré que la voix des supporters doit être entendue

Ole Gunnar Solskjaer a admis que dimanche était une “ journée difficile ”, l’affrontement de Manchester United avec Liverpool ayant été annulé à la suite de manifestations qui allaient “ trop loin ”.

Des milliers de fans se sont rassemblés devant Old Trafford et l’hôtel de l’équipe pour exprimer leur colère contre les Glazers.

Après avoir pris le contrôle controversé de United en 2005, la tentative ratée des propriétaires déjà méprisés de rejoindre la Super League européenne séparatiste a amené la colère contre eux à un nouveau niveau.

Quelques centaines d’entre eux sont entrés dans le stade et ont envahi le terrain pendant la manifestation, alors qu’il y avait aussi des scènes laides à l’extérieur du sol.

Le match a été reporté pour des raisons de sécurité à la suite des manifestations.

«Ce fut une journée difficile pour nous», a déclaré Solskjaer en s’exprimant pour la première fois depuis le report.

«Bien sûr, nous voulions jouer, nous voulions battre Liverpool pour les fans parce que notre travail doit être d’obtenir de bonnes performances, de bons résultats sur le terrain.

«C’est l’objectif des joueurs, c’est mon objectif mais, comme je l’ai dit avant le match, nous devons écouter.

«Nous devons entendre la voix des fans. C’est le droit de tout le monde de protester, mais il faut que ce soit d’une manière civilisée. Cela doit être pacifique.

«Malheureusement, lorsque vous entrez par effraction, lorsque des policiers sont blessés, marqués à vie, c’est trop loin. C’est un pas de trop.

«Quand ça devient incontrôlable comme ça, c’est une affaire de police. Il ne s’agit plus de montrer vos opinions. “

Un porte-parole de la police du Grand Manchester a déclaré mardi que six policiers avaient été blessés lorsque des fusées éclairantes avaient été larguées et des bouteilles jetées, l’un présentant une fracture de l’orbite et un autre une blessure au visage.

Un homme a été inculpé pour son comportement à l’extérieur de l’hôtel Lowry et le porte-parole de la force a déclaré que l’incident avait été renvoyé au Bureau indépendant pour la conduite de la police pour “ garantir une transparence et une indépendance complètes ”.

«Le droit de manifester pacifiquement, chacun a le droit d’être entendu et une voix d’être entendue, mais cela doit être pacifique», a déclaré Solskjaer.

«Quand vous sortez de la ligne, quand vous entrez par effraction, sur le terrain et dans les vestiaires, je pense que c’est un pas de trop et quand cela devient des questions de police, ce n’est pas bien.

«Il n’a pas été aidé par certaines personnes. Je dois dire que c’est une autre partie du problème. Mais c’est votre fin (dans les médias). »