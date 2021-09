Ole Gunnar Solskjaer aurait dû dire à Cristiano Ronaldo de ” s’asseoir “, déclare Rio Ferdinand après qu’un homme de Manchester United a aboyé des instructions à ses coéquipiers lors de la défaite en Ligue des champions

in

Rio Ferdinand a déclaré qu’il aurait dit à Cristiano Ronaldo de “s’asseoir” après avoir fait des remontrances à ses coéquipiers de Manchester United sur la ligne de touche aux côtés d’Ole Gunnar Solskjaer lors de la défaite contre les Young Boys.

Tout comme il l’a fait lorsque le Portugal a battu la France en finale de l’Euro 2016, Ronaldo a aboyé des instructions aux joueurs de United alors que les Diables rouges étaient battus lors de leur match d’ouverture de la Ligue des champions.

Ronaldo a fait sentir sa présence sur la touche

Ronaldo a aboyé des instructions aux joueurs après avoir été éliminé en seconde période

Ronaldo a commencé l’affrontement et a donné un départ parfait aux visiteurs avec son troisième but à son retour au club, mais le carton rouge d’Aaron Wan-Bissaka a changé la donne et les Young Boys ont capitalisé en frappant – y compris un vainqueur du temps additionnel – pour sceller le victoire tardive.

“Si je suis le manager, je dois être honnête, je lui dis de s’asseoir”, a déclaré Ferdinand à BT Sport.

“Je comprends. Vous savez, avec Cristiano, les gens disent “Oh, c’est de la bravade, c’est pour les fans”. C’est juste un gars passionné. Il veut gagner, il est désespéré de gagner, et il ne peut pas le retenir.

« Si cela signifie qu’il doit monter là-bas et se tenir à côté du manager, criant des instructions, etc., qu’il en soit ainsi. Quand c’est quelqu’un de son statut et de sa stature dans le jeu, comment pouvez-vous discuter avec cela ? »

Solskjaer ne voudra pas que Ronaldo devienne trop gros pour ses bottes

Ferdinand a également défendu la tactique de Solskjaer malgré les critiques du Norvégien pour avoir invité la pression à ses côtés.

Il a déclaré: «À la 72e minute, ils parlent d’avoir besoin d’un but. Ole ne pense pas comme ça.

“En tant qu’entraîneur, je comprends ce qu’il pense probablement à ce moment-là, 1-1, à l’extérieur en Europe, toujours difficile peu importe où vous allez, en Europe, c’est toujours difficile de partir, sur un terrain artificiel, nous en sommes à 10 hommes, on prend un point.

« Et c’est ce qu’il pensait. Il ne pensait pas à amener des joueurs ou à garder des joueurs pour marquer des buts, il s’agissait de voir le match se dérouler. Et écoutez, s’il voit ce match sortir, personne ne parle de remplacements. »

Solskjaer a reçu beaucoup de bâton pour le résultat

Interrogé sur le fait qu’ils ont fini par perdre le match, Ferdinand a soutenu : « C’est le fait que ce n’était pas basé sur la forme ou la performance de l’équipe, c’était basé sur l’erreur de jugement d’une seule personne. C’est la différence.

“S’il s’agissait d’une situation tactique, là où vous allez, ‘C’est la raison pour laquelle ils ont perdu aujourd’hui, parce que tactiquement, ils se sont trompés’. Ils n’ont pas bien joué aujourd’hui, alors qu’ils avaient 11 ou 10 hommes, mais je ne dirais pas que les remplacements sont les raisons pour lesquelles ils n’ont pas obtenu de match nul.

