Ole Gunnar Solskjaer blâme Jurgen Klopp pour le manque de décisions de sanctions de Manchester United – Man United News And Transfer News

Le manager de Manchester United sous le feu Ole Gunnar Solskjaer a déclaré que la belle forme de David de Gea est le résultat du travail supplémentaire que le gardien a effectué pendant l’été.

S’exprimant avant l’affrontement de demain en Premier League avec Aston Villa à Old Trafford, le manager a expliqué ce qui avait été la clé du brillant changement de forme de l’Espagnol.

“Il m’a appelé cet été pour terminer ses vacances d’été plus tôt et il voulait revenir et commencer cette pré-saison avant, car il voulait être prêt”, a déclaré Solskjaer.

«Il voulait être la meilleure version possible de lui-même.

“Bien sûr, la saison dernière a été un défi pour David car il n’a pas joué autant de matchs qu’il l’aurait fait normalement, c’est parce que Dean est entré et a très bien joué.

‘David a vraiment travaillé, il a été tellement concentré, physiquement il va mieux, mentalement il va mieux

« Quand vous sentez que vous avez fait le travail et que vous obtenez des records personnels sur quelques tests physiques, je pense que cela vous donne plus de confiance et de motivation.

« Jouer devant David quand il est dans cette forme est bon pour [the defence].

Dans d’autres nouvelles de l’équipe, Solskjaer a confirmé qu’Edinson Cavani s’était entraîné et serait dans l’équipe de demain.

“Maintenant, il se sent prêt à contribuer … il a travaillé très dur et avec diligence comme il le fait toujours et j’espère qu’il aura un impact comme il l’a fait la saison dernière.”

Solskjaer a également semblé blâmer le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, pour les décisions de pénalité contre United jusqu’à présent cette saison.

« J’espère que nous obtiendrons ce que nous méritons.

«Nous aurions dû avoir trois pénalités lors des deux derniers matchs.

“Il y avait un certain manager l’année dernière qui semblait s’inquiéter que nous obtenions des pénalités et après cela, il semble que les décisions soient difficiles à prendre.

« Certainement, j’ai vu une grande différence depuis lors. »