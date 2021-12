Ole Gunnar Solskjaer blâmé pour les malheurs de Harry Maguire alors que Jason Cundy suggère que le patron de Tottenham, Antonio Conte, réparerait le défenseur de Manchester United qui « a l’air de rentrer chez lui en titubant du pub »

Manchester United aurait peut-être remporté une victoire 3-1 sur Burnley – mais ce fut encore une nuit misérable pour Harry Maguire.

Malgré la domination de son équipe, le skipper des Diables Rouges semblait encore loin du rythme.

.

La victoire de United n’a pas caché la mauvaise performance de Maguire

.

Le joueur de 28 ans a passé une soirée difficile contre les Clarets

À la suite de nombreuses critiques de la part des fans et des experts cette saison, l’affichage de Maguire jeudi soir a été scruté de près sur les réseaux sociaux.

C’est la 12e fois en 16 matchs que United n’a pas réussi à garder une cage inviolée en Premier League avec l’international anglais en défense cette saison – et l’hôte de talkSPORT Jason Cundy a été stupéfait par sa performance contre Burnley.

L’ancien attaquant de Chelsea a déclaré : « Il avait l’air de rentrer chez lui en titubant du pub vers midi et quart le jour du Nouvel An !

« Il était partout à la fois. »

En tant que l’une des signatures les plus chères de United, la saison abjecte de l’homme de 80 millions de livres sterling est d’autant plus frustrante.

.

Maguire était l’un des pires interprètes sous Solskjaer plus tôt dans la campagne

Cependant, Cundy insiste sur le fait qu’Ole Gunnar Solskjaer – qui a été limogé par les Diables rouges en novembre – est responsable de la baisse alarmante de Maguire.

Cundy a ajouté: « Je pense qu’il a été abandonné par Solskjaer, en toute honnêteté. Je ne pense pas que cela l’ait aidé du tout.

« Je ne sais pas comment Ralf Rangnick va faire de lui un meilleur joueur, mais nous verrons.

« Je ne pense pas qu’il [Solskjaer] les a entraînés tactiquement. Si Antonio Conte avait Harry Maguire, il serait au milieu des trois derniers, vous verriez une performance de sa part.

« Vous verriez le joueur que j’ai vu à Hull et Leicester. »

Offre de pari du jour

888SPORT offre aux nouveaux clients un pari gratuit de 5 £ sur HUIT matchs de Premier League lorsque vous placez un pari de 10 £

OFFRE DE RÉCLAMATION

Nouveaux clients uniquement • Dépôt de 10 £/$/€ à l’aide du code promotionnel • Mise minimum de 10 £/$/€ avec une cote de 1/2 (1,5) • Les paris gratuits crédités lors du règlement du pari qualifiant et expirent après 7 jours • Les paris gratuits ne sont pas inclus dans les retours • Le solde du dépôt peut être retiré à tout moment. retrait, méthodes de paiement et restrictions de pays et conditions générales complètes s’appliquent 18+ Begambleaware.org