Ole Gunnar Solskjaer cherche à conclure cinq nouveaux accords pour les stars de Manchester United – Man United News And Transfer News

Après avoir impressionné au cours des deux dernières saisons, Ole Gunnar Solskjaer cherchera à assurer l’avenir à long terme de cinq stars de Manchester United, en leur attribuant de tout nouveaux contrats.

La saison dernière, Man United a atteint sa première finale sous la direction du sélectionneur norvégien après une vague de résultats décevants en demi-finale depuis son arrivée.

Il est maintenant temps de créditer les stars sous Solskjaer et de les récompenser avec de tout nouveaux contrats, que United espère pouvoir franchir avant qu’un autre club ne vienne renifler ses joueurs.

Selon The Sun, le patron de United veut donner de nouveaux contrats à Fernandes, Maguire, Shaw et Rashford, tous recevant une augmentation de salaire.

La cinquième personne étant Paul Pogba qui est en fin de contrat l’été prochain avec le Paris Saint-Germain en gardant un œil ouvert sur le joueur.

Fernandes a encore cinq ans sur son contrat actuel, mais on pense qu’il n’a qu’un contrat de 100 000 £ par semaine et est déjà en pourparlers pour porter le contrat à un chiffre compris entre 250 000 et 300 000 £, selon le point de vente.

Rashford, Shaw et Maguire gagnent un peu plus que Fernandes, gagnant entre 180 000 £ et 200 000 £, et se verront offrir les mêmes conditions que le milieu de terrain portugais.

Rashford et Shaw ont des contrats qui couvrent les deux prochaines saisons avec Maguire jusqu’en 2025, donc sécuriser les joueurs pendant une période plus longue après des campagnes impressionnantes sera la première chose à laquelle Solskjaer et l’équipe d’entraîneurs pensent.

Selon le point de vente, le manager veut un vestiaire en harmonie les uns avec les autres et estime qu’il est injuste que certaines personnes gagnent plus que d’autres.

C’est avec David De Gea qui aurait un contrat de 375 000 £ par semaine, le marquant comme le meilleur revenu du club, Paul Pogba gagnant environ 290 000 £ par semaine.

Pogba, qui n’a plus de contrat l’été prochain, est déjà persuadé par ses coéquipiers de conclure un nouveau contrat à Old Trafford, rapporte le point de vente.

L’espoir pour ses coéquipiers et pour de nombreux fans eux-mêmes est qu’un accord puisse être trouvé entre l’agent du Français et le joueur lui-même.