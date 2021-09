Ole Gunnar Solskjaer confirme la disponibilité d’Edinson Cavani contre Aston Villa

in

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a fait le point sur la situation de la disponibilité d’Edinson Cavani alors que les Red Devils se préparent à accueillir Aston Villa samedi après-midi.

Le joueur de 34 ans est de retour en pleine formation et sera disponible pour la sélection.

La disponibilité d’Edinson Cavani confirmée par Ole Gunnar Solskjaer

En espérant ajouter à sa seule apparence cette saison

Edinson Cavani n’a fait qu’une seule apparition cette saison jusqu’à présent, du banc contre Wolverhampton Wanderers.

Après un début de vie parfait en tant que joueur de Manchester United en 2020/21, avant la signature de Cristiano Ronaldo au moins, il y avait beaucoup d’excitation quant à la façon dont Cavani pouvait faire une saison complète en tant qu’attaquant principal du club.

Cependant, l’ajout de Cristiano Ronaldo, qui s’est avéré plus nécessaire qu’on ne l’imaginait auparavant, limitera les minutes d’Edinson Cavani lorsqu’il sera disponible.

Cavani ne peut pas vraiment blâmer Ronaldo – qui a également pris son maillot numéro sept – pour l’instant, car l’attaquant uruguayen a eu du mal à se rendre disponible pour les matchs cette saison.

Cependant, le manager Ole Gunnar Solskjaer a confirmé aux médias du club qu’il reviendrait dans l’équipe contre Aston Villa : « Edinson s’est complètement entraîné après ce match (mercredi) et il a levé la main et est prêt.

« La saison dernière également, il n’avait pas de pré-saison lorsqu’il est venu ici. Il est tellement professionnel et méticuleux et, bien sûr, nous sommes heureux de le voir de nouveau s’entraîner avec nous et dans l’équipe.

Avec la disponibilité d’Edinson Cavani confirmée, Ole Gunnar Solskjaer n’exclut pas de le combiner avec Cristiano Ronaldo

Il pourrait y avoir de la place pour Cristiano Ronaldo et Edinson Cavani dans le Manchester United xi, selon le manager Ole Gunnar Solskjaer.

L’entraîneur norvégien a déclaré lors d’une conférence de presse : « C’est excitant de les voir ensemble. Je suis sûr que ce sera aussi un bon partenariat, (deux joueurs) voulant être à la fin des choses. Nous avons vu certaines équipes s’enfoncer plus profondément contre nous, ne nous laissant pas autant d’espace derrière et c’est certainement deux garçons que vous aimeriez avoir autour du but quand c’est le scénario.

“Je peux les voir tous les deux travailler bien ensemble.”

Bien qu’il soit peu probable qu’ils commencent des jeux ensemble, cela représente une proposition très excitante. Très probablement un scénario que vous verrez si United cherche un but vers la fin d’un match.

L’impact de Cristiano Ronaldo jusqu’à présent

Solskjaer a également souligné l’impact de Cristiano Ronaldo sur et en dehors du terrain.

Il a également déclaré à la presse : « Nous savions qu’il allait avoir un grand impact sur et en dehors du terrain.

«Cristiano est toujours aussi professionnel. La discipline dont il a fait preuve tout au long de sa carrière, pour tirer le meilleur parti de sa carrière, va déteindre sur ses coéquipiers, et bien sûr, marquer des buts ne fera qu’aider cet impact.

« Alors, j’ai été ravi. Il a été absolument au top, son rythme de travail, son attitude avant les matchs et sa communication aussi.

Ronaldo est déjà le meilleur buteur de Manchester United cette campagne (toutes les compositions).

Solskjaer espère une feuille propre

Manchester United n’a gardé qu’une seule cage inviolée lors de ses sept matchs toutes compétitions confondues cette saison. C’est quelque chose qu’Ole Gunnar Solskjaer souhaite améliorer.

Il a déclaré : « Nous travaillons toujours sur la cohésion avec Raphaël Varane. Nous savons que nous allons marquer des buts, mais j’espère que nous pourrons répondre à cela avec une feuille blanche ce week-end.

David de Gea est en excellente forme pour ce club depuis son retour anticipé de ses vacances après l’Euro 2020.

Ole a révélé qu’il avait également réalisé quelques records personnels en dehors du terrain, déclarant aux médias: “Il m’a appelé pour terminer ses vacances plus tôt. Il voulait être prêt. Il va mieux physiquement, mentalement. Lorsque vous avez fait le travail, il a obtenu des records personnels sur quelques tests physiques, ce qui vous donne confiance, motivation. »

Le défenseur de Manchester United Axel Tuanzebe, qui est prêté à Aston Villa, est incapable de jouer dans le match de samedi dans ce qui sera certainement un gros raté pour l’équipe de Dean Smith.

