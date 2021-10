Ole Gunnar Solskjaer confirme que Harry Maguire est de retour à l’entraînement sur gazon – Man United News And Transfer News

Ole Gunnar Solskjaer a fait le point sur les blessures de son équipe de Manchester United avant l’affrontement de demain en Premier League avec Leicester City au King Power Stadium.

Interrogé sur des mises à jour sur la forme physique de ses joueurs, le manager a déclaré :

« Oui, vous savez que les pauses internationales sont parfois le moment de croiser les doigts et d’espérer le meilleur.

‘Comme on peut le voir avec Raphael [Varane], il va être absent quelques semaines, mais encore une fois Victor [Lindelof] et Éric [Bailly] joué dans les internationaux et obtenu un bon temps de jeu, donc c’était bon pour nous.

‘En ce qui concerne Fred et Edinson [Cavani], ils ont joué le match complet ce matin, la moitié d’un coup d’envoi, alors bien sûr, nous ne comptons pas sur eux. Nous devons leur donner le temps de se reposer et de récupérer.

« Ils ont bien joué, c’était une bonne chose pour nous, et ils ne sont pas blessés, mais j’espère qu’ils pourront à nouveau participer en milieu de semaine à la Ligue des champions.

‘Harry [Maguire]’s vient de nous rejoindre sur l’herbe ce matin, c’était donc la première fois qu’il était sur l’herbe.

« Amad, c’est aussi la première fois sur l’herbe, donc nous avons l’air bien. »

On ne sait pas si Solskjaer sera tenté de renvoyer Maguire dans la mêlée pour le match de demain.

Marcus Rashford devrait figurer demain après une longue mise à pied en raison d’une opération à l’épaule.

« Il est dans l’équipe, oui », a confirmé Solskjaer.

«Donc, s’il va commencer ou non, je ne peux pas vous le dire maintenant, car ce ne serait pas juste, mais il a travaillé très dur tout au long de la mise à pied et il a été brillant cette semaine.

« Il a participé à 60 minutes à un huis clos la semaine dernière, il est donc en forme et impatient d’y aller. »