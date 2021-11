Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, craindra le limogeage après que son équipe n’a montré « aucune bravoure » lors de sa terrible défaite 2-0 contre ses rivaux Man City.

Sous une pression croissante après une défaite 5-0 contre Liverpool et un match nul 2-2 avec l’Atalanta, qui a pris en sandwich une victoire 3-0 contre les Spurs, les Reds Devils ont à peine pu toucher le ballon contre leurs ennemis locaux.

Solskjaer semblait désemparé sur la ligne de touche alors que son équipe Man United était démantelée

Les hommes de Pep Guardiola ont dansé autour de leurs adversaires et auraient facilement pu marquer plus sans les exploits de David de Gea.

Les Red Devils n’avaient que 32,3% de la possession à Old Trafford et ont été battus 16-5, malgré le maintien du 5-3-2 qui les a vus vaincre les Spurs.

Ils n’ont également réussi que quatre touches dans le penalty de City pour ramener fermement leur misérable après-midi.

Les médias sociaux ont été nombreux à réagir avec la tendance « le virer » après le coup de sifflet final, tandis que leur décision de ne pas remplacer le Norvégien par le nouveau manager de Tottenham, Antonio Conte, a été fortement interrogée.

Les joueurs de Manchester United semblaient à nouveau abattus après une autre performance sans intérêt

Solskjaer n’a pas pu égaler la maîtrise de Guardiola sur la ligne de touche

Gary Lineker a commenté : « Une autre raclée pour @ManUtd. Ils pourraient toujours essayer Conte… oh, attendez une minute.

Pendant ce temps, l’ancien capitaine de United, Roy Keane, a « abandonné » son ancienne équipe à la mi-temps.

L’ancien directeur adjoint des Red Devils, Steve McClaren, a été co-commentateur de la défaite de talkSPORT.

Et il a mis à nu exactement ce qui ne va pas à Old Trafford, et pense que Solskjaer est en grande difficulté.

« Manchester United n’a pas eu de bravoure », a déclaré McClaren. « Ils ont perdu leur bravoure. Cela montrait. De Gea, après 20 minutes, a commencé à taper longtemps dans le ballon. Ce n’est pas une équipe parmi les quatre premiers. Les quatre meilleures équipes jouent au football par l’arrière.

«Pour tirer des coups francs, jouez longtemps et frappez Ronaldo. Cela n’arrive tout simplement pas.

Lorsqu’on lui a demandé combien de temps Solskjaer avait à United, il a déclaré à talkSPORT: « Après cette performance et cette défaite, pas beaucoup.

Solskjaer pourrait bientôt être sans emploi – même si la cible principale Conte est maintenant à Tottenham

« Il a quinze jours, ce sont des internationaux. C’est la période où les managers sans emploi se cherchent et les managers en emploi craignent. Ole s’en sortira à cause de la pression des médias, pas forcément au sein du club de football.

« Le club de football a fait confiance à Ole. Nous ne savons pas vraiment ce qui se passe dans les coulisses, ils le savent. Et si le travail est bon et que les progrès sont bons alors, et que la voie à suivre est bonne, et qu’il le montre, alors très bien. Ils sont restés à ses côtés, mais après aujourd’hui, voir les progrès reculer est difficile pour eux.

« C’est la manière dont ils ont perdu ce match », a-t-il ajouté. « Les [gap] en classe et en qualité. Je pense que la performance, où ils pensaient qu’ils étaient, c’était une vérification de la réalité.

« Il va passer une mauvaise quinzaine car la pression monte vraiment maintenant. »

Même Ronaldo n’a pas pu sauver Manchester United contre ses rivaux locaux

Il est difficile de déterminer exactement où les Diables rouges vont mal, car il n’y a même pas grand-chose de bien là-bas, à part quelques moments de magie de Ronaldo.

Le commentateur de talkSPORT, Sam Matterface, a révélé que United faisait moins de tacles par match que toute autre équipe de Premier League.

Ces statistiques peuvent expliquer en quelque sorte les problèmes, Solskjaer n’améliorant pas les joueurs qu’il a dans sa ligne de fond.

Invité à réagir, McClaren a déclaré : « Cela vous dit qu’ils ne sont pas assez bons sans le ballon et nous le disons depuis un bon moment.

« Ils ne sont pas compacts. Il y a trop d’espaces entre l’arrière, le milieu de terrain et l’avant et Manchester City en a profité.

« Ils n’appuient pas avec intensité. Ils ne travaillent pas assez dur. Ils n’empêchent pas les boules de se croiser. Ils n’empêchent pas les ballons de passer derrière les défenseurs.

« Beaucoup de gens blâment les défenseurs mais c’est aussi ce qui se passe devant. »

Une défense épouvantable de Luke Shaw a vu Bernardo Silva marquer le deuxième but de City

Manchester United était si mauvais que McClaren pensait même que le patron de Man City, Guardiola, serait celui qui laisserait Old Trafford malheureux – et cela en dit long.

Il a ajouté : « C’est la critique des fans sur Ole. Vous êtes mené 2-0, il vous reste 10 minutes et finalement, au lieu de simplement changer de personnel par personnel, vous changez en fait un attaquant pour un défenseur et foncez.

« Van de Beek est arrivé trop tard. Les changements, la forme, l’attitude un peu, le personnel, ça n’a pas vraiment affecté ce match.

« Je pense que Guardiola serait déçu que ce ne soit pas trois ou quatre. »