La défaite de Manchester United contre Leicester City le week-end a vu le club faire le pire début possible d’une séquence de six matchs et qui pourrait avoir des répercussions majeures pour le manager Ole Gunnar Solskjaer.

La nature de la défaite a mis encore plus de pression sur le Norvégien sous le feu, avec l’attaque au fusil à dispersion des Reds, le milieu de terrain invisible et la défense qui fuit suscitant des questions de la part de certains sur l’entraînement au club.

Et, si l’on en croit un rapport dans le MEN d’aujourd’hui, nous pourrions être témoins des premiers signes de fissures dans la relation entraîneur-club.

Le rapport affirme que Solskjaer est « en privé mécontent que Manchester United n’ait pas réussi à signer un milieu de terrain dans la fenêtre de transfert alors qu’il continue de lutter pour un partenariat proactif ».

United aurait eu des entretiens avec des représentants du prodige rennais de l’époque, Eduardo Camavinga, pour découvrir que le Français voulait seulement rejoindre le Real Madrid.

On pense également que Declan Rice de West Ham a été envisagé, mais sa valorisation de 100 millions de livres sterling et son contrat à long terme l’ont mis hors de portée.

Les Diables rouges étaient également liés à Leon Goretzka du Bayern Munich. Cependant, l’international allemand a mis fin aux spéculations sur son avenir en signant un accord prolongé le mois dernier.

Incroyablement, le rapport indique également que « le service de recrutement de United n’a pas été en mesure d’identifier un objectif réalisable sans compromettre le budget de United ».

Un club de la stature de United, avec des yeux dans le monde entier, incapable de trouver un seul milieu de terrain de qualité décente serait une déclaration assez accablante pour le département de dépistage.

Si les rumeurs d’insatisfaction de Solskjaer ont une quelconque substance, ce pourrait être la première fois que ses doutes personnels concernant la hiérarchie du club se sont glissés dans la sphère publique.

Contrairement à son prédécesseur au franc-parler, Jose Mourinho, le Norvégien a tendance à garder ses griefs en interne, donc la perspective qu’il brûle des ponts lors d’une conférence de presse est assez éloignée.

Si les nuages ​​orageux au-dessus d’Old Trafford s’assombrissent, l’actuel patron de United est plus susceptible de compter sur la faveur des fans inconditionnels.

Malgré les critiques croissantes en ligne, il est toujours vénéré par un nombre important de spectateurs sceptiques de Glazer.

Alors, cela pourrait-il être le premier coup à travers les arcs, alors qu’il cherche à rationner le blâme pour les échecs actuels?

D’un côté, il est facile d’avoir de la sympathie, car il était évident pour de nombreux outsiders que l’équipe avait besoin d’un milieu de terrain défensif de qualité. Le fait de ne pas en recruter un s’avère déjà être un oubli majeur.

Cette sympathie doit cependant avoir des limites. Il y a suffisamment de qualité dans l’équipe actuelle pour des performances bien meilleures que celles que nous avons vues cette saison. C’est à Solskjaer de trouver une solution.