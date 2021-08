Ole Gunnar Solskjaer de Manchester United sur la pression pour réussir – Man United News And Transfer News

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a parlé de la pression qu’il subit pour ramener le club à ses gloires passées.

Le Norvégien a été soutenu sur le marché des transferts cet été, ce qui a accru les attentes des fans concernant la saison à venir.

La saison dernière, la nette progression des Diables Rouges a été minée par une quatrième saison consécutive sans argenterie.

Avec les signatures de la paire de classe mondiale de Jadon Sancho et Raphael Varane, l’équipe passionnante de Solskjaer devrait largement défier sur tous les fronts.

Le patron de United a abordé la pression qui accompagne les attentes accrues dans une interview révélatrice avec ESPN.

Il a déclaré : « Il y a toujours une pression ici pour gagner la ligue et remporter des trophées. Pour moi, c’est la pression que je me mets et la pression que les joueurs se mettent pour faire de leur mieux.

“Le fait que le conseil d’administration veuille également prolonger mon contrat est la preuve que nous allons dans la bonne direction, mais nous devons continuer à avancer dans la bonne direction.”

Bien qu’il soit heureux d’avoir signé une nouvelle prolongation de contrat de trois ans, Solskjaer ne se fait aucune illusion sur la sécurité de l’emploi, déclarant: «Pour moi, vous devez faire assez bien pour rester de toute façon. Peu importe que vous ayez un contrat de 10 ans ou un contrat d’un an : si vous ne faites pas bien, c’est parti.

« Dans ce club, avec cette responsabilité, il ne s’agit pas seulement de s’accrocher à son travail ; il s’agit de la responsabilité qui est entre mes mains.

« Nous avons des millions de fans, les joueurs, le club, le staff… et la responsabilité est d’obtenir des résultats.

Après des progrès d’une saison à l’autre, il est prêt à faire passer United au niveau supérieur en déclarant : « Nous sommes passés de la troisième à la deuxième [in the Premier League] et beaucoup plus près en points;

« Nous sommes passés de trois demi-finales à une finale et à un coup de pied de la victoire, il s’agit donc de passer à l’étape suivante maintenant. C’est le défi.

Alors que l’anticipation grandit avant l’ouverture de la saison contre ses rivaux acharnés de Leeds, les fans de United espèrent partout que Solskjaer pourra prouver qu’il est l’homme idéal pour franchir la prochaine étape avec son groupe émergent.