Ole Gunnar Solskjaer défend Harry Maguire contre un carton rouge lors de la défaite de Manchester United contre Watford

Harry Maguire a été expulsé alors que Manchester United était battu par Watford (.)

Ole Gunnar Solskjaer a remis en question le carton rouge de Harry Maguire lors de la défaite 4-1 de Manchester United contre Watford samedi.

La chute de United s’est poursuivie à Vicarage Road alors que l’équipe de Solskjaer avait deux buts de retard à la mi-temps après une mauvaise performance dans les 45 premières minutes.

Donny van de Beek a marqué un but après la pause, mais les espoirs de retour de United se sont évanouis avec un peu plus de 20 minutes à jouer lorsque Maguire a été expulsé pour un deuxième carton jaune.

Maguire a été fortement critiqué pour sa célébration de l’Angleterre lors de sa victoire sur l’Albanie lors de la pause internationale et le capitaine de United fait maintenant face à de nouveaux points d’interrogation après sa dernière performance.

Mais Solskjaer pense que Maguire aurait dû rester sur le terrain car il a reçu son premier carton jaune après qu’un joueur de Watford aurait dû être signalé pour hors-jeu.

« C’est un carton jaune, c’est une mauvaise touche et un carton jaune », a déclaré Solskjaer lorsqu’on lui a posé des questions sur le carton rouge de Maguire.

L’expulsion de Harry Maguire avec 20 minutes de retard a entravé les espoirs de retour de Manchester United (.)

«Mais le premier carton jaune n’aurait jamais dû être parce qu’il est hors-jeu, le garçon est hors-jeu.

«Mais c’est du pinaillage, c’est pour un autre jour. Lorsque les gars sont hors-jeu et que vous obtenez une réservation qui devrait également être examinée.

« Quoi qu’il en soit, c’était une erreur, nous avons eu le dessus en seconde période, nous les avons repoussés, je pensais que nous avions bien joué pendant encore cinq, 10 minutes après cela, mais l’énergie est morte et ils ont marqué deux buts pour terminer le jeu terminé.’

Solskjaer a également été encouragé par la réponse de United au début de la seconde mi-temps avant le limogeage de Maguire.

« La réaction positive était trop tardive… c’était à la mi-temps. La deuxième mi-temps a été une bonne performance jusqu’à ce que nous soyons expulsés », a déclaré Solskjaer au match du jour de la BBC.

« La première mi-temps est la pire que nous ayons jouée et il est difficile pour moi d’expliquer pourquoi nous avons joué comme nous l’avons fait et leur avons permis d’entrer dans notre boîte à partir de rien. Le gardien pouvait monter jusqu’à la ligne médiane et le mettre dans la surface, nous étions battus.

« Très blessé, lorsque vous jouez en Premier League, vous devez vous retrouver contre de bons joueurs et une bonne opposition comme celle-ci. Les garçons sont dans une situation terrible dans leur tête maintenant, nous nous sommes laissés tomber et les fans sont tombés.

« C’est difficile de se tenir ici et d’expliquer cela, mais c’est le football et nous devons prendre le parti pour cela.

« Vous regardez les occasions qu’ils se sont créées et les buts qu’ils ont marqués, ils nous ont battus, ils ont remporté des défis, ils ont remporté les deuxièmes ballons. Rien ne vous surprendrait à ce qu’ils essaient de faire. Je suis juste déçu que nous n’ayons pas pu faire mieux.

