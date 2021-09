Ole Gunnar Solskjaer déplore le manque de pénalités pour Manchester United et dit qu’il y a eu une ” grande, grande différence ” depuis les commentaires du patron de Liverpool, Jurgen Klopp

Ole Gunnar Solskjaer a déploré le manque de pénalités infligées à Manchester United cette saison – et a suggéré que Jurgen Klopp était à blâmer.

Le patron des Red Devils a fait valoir que son équipe s’était vu refuser trois pénalités lors de leurs deux derniers matchs, Jesse Lingard semblant avoir été entraîné par Mark Noble lors de la défaite de la Coupe Carabao contre West Ham.

Noble a attrapé Lingard dans la surface mais Jonathan Moss n’a pas bougé

Pendant ce temps, Cristiano Ronaldo a eu deux gros cris de coup de pied lors de la victoire en championnat contre les Hammers le week-end dernier.

Plus tôt cette année, le patron de Liverpool, Klopp, a suggéré à Man United d’obtenir beaucoup plus de pénalités que son équipe.

Il a déclaré après une défaite à Southampton en janvier : « Manchester United a eu plus de pénalités en deux ans que moi en cinq ans et demi – mais [we have] aucune excuse pour ce soir.

Et bien que Solskjaer n’ait pas nommé Klopp, le Norvégien pense qu’il y a eu une ” grande, grosse différence ” dans le nombre de pénalités infligées à Man United depuis que ces commentaires ont été faits.

Solskjaer a visé une fouille à peine voilée à Klopp pour ses commentaires vendredi

“Nous devons juste espérer obtenir ce que nous méritons et nous aurions dû avoir trois pénalités lors des deux derniers matchs”, a déclaré Solskjaer aux médias.

« Je ne sais pas, mais il y avait un certain manager l’année dernière qui commençait à s’inquiéter que nous obtenions des pénalités et après cela, il semble que les décisions soient plus difficiles à prendre.

“J’ai vu une grande, grande différence depuis lors, mais vous devez simplement laisser les arbitres le faire et j’espère qu’ils feront les bons appels très bientôt.”

Cependant, les statistiques montrent que Man United a reçu plus de pénalités que Liverpool en Premier League et dans toutes les compétitions depuis que les commentaires ont été faits.

Sanctions de Man United et Liverpool

*Depuis le 4 janvier 2021. Données compilées par Opta

Sanctions de Man United PL : 5

Sanctions de Liverpool PL : 2

Sanctions de Man United dans toutes les compétitions : 7

Sanctions de Liverpool toutes compétitions confondues : 3

Ronaldo s’est senti très dur car il n’a pas réussi à gagner un penalty le week-end dernier, mais Man United a remporté le match

Man United et Liverpool sont parmi les favoris du début de saison ce trimestre avec les deux en action lors d’un talkSPORT GameDay samedi.

L’équipe de Solskjaer affronte Aston Villa à Old Trafford. Le patron de Man United devrait rappeler Cristiano Ronaldo, qui deviendra le premier joueur de United d’après-guerre à marquer lors de ses quatre premières apparitions après avoir signé pour le club, après avoir laissé la star portugaise au repos en milieu de semaine.

“Nous savions qu’il allait avoir un grand impact sur et en dehors du terrain et Cristiano est toujours aussi professionnel”, a ajouté Solskjaer.

« La discipline dont il a fait preuve tout au long de sa carrière pour tirer le meilleur parti de sa carrière, cela va déteindre sur ses coéquipiers et marquer des buts ne fera qu’aider cet impact.

Ronaldo a quatre buts pour Man United lors de son deuxième passage au club

« J’ai été ravi [with him so far], c’est un homme différent maintenant de quand je jouais avec lui. Il a été absolument top. Taux de travail, son attitude dans les jeux, la communication.

« Il sait qu’il ne jouera pas tous les matchs, mais c’est une bonne discussion à avoir avec moi quand il a l’impression qu’il ne sera pas prêt.

Écoutez le commentaire complet de Manchester United contre Aston Villa en direct sur talkSPORT 2, coup d’envoi à 12h30.

