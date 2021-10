Ole Gunnar Solskjaer devrait être limogé aujourd’hui par Manchester United – Man United News And Transfer News

Ole Gunnar Solskjaer devrait être limogé aujourd’hui par Manchester United après tous les développements autour de son avenir par un lundi mouvementé.

Après la défaite 5-0 contre Liverpool, l’avenir de Solskjaer a été remis en question, mais nous nous sommes tous demandé si Man United en tant que club agirait.

Au lieu de cela, Richard Arnold, directeur général de United, a annulé tous les rendez-vous pour tenir une réunion avec Joel Glazer. À la suite de cela, le Manchester Evening News a rapporté que United envisageait de limoger Solskjaer.

D’autres rapports du Telegraph et de la BBC ont réaffirmé que Solskjaer se battait pour son travail au milieu d’autres informations selon lesquelles Ole avait perdu confiance dans le vestiaire. Tout s’effilochait.

Et aujourd’hui est significatif. Après des défaites dimanche contre Everton et Liverpool respectivement, David Moyes et Jose Mourinho ont été limogés par United.

Tout ce que nous avons vu au cours des 36 dernières heures suggère que la même chose se produira avec Solskjaer et c’est pourquoi nous nous attendons à ce que la même chose se produise aujourd’hui si l’histoire se répète.

Il y a bien sûr une chance que les choses prennent plus de temps car c’est Solskjaer et le crédit qu’il a en effet accumulé, mais les faits ne peuvent plus être ignorés, aussi excellent travail qu’il l’a fait dans certains aspects au cours des trois dernières années, il n’est pas le manager capable de ramener United au sommet sur le terrain et nous pouvons tous l’admettre maintenant.

Plus United le laissera sans limoger Solskjaer à ce stade, plus il deviendra désordonné et il y a quelque chose que je dois mentionner ici.

Regarder certains fans de United célébrer les dernières 24 heures a été assez horrible. Je ne célébrerai pas une seconde ce que je vois arriver avec Solskjaer, même si je pense que c’est la bonne décision du club, et pour la vie de moi, je ne comprendrai jamais ceux qui prennent du plaisir à regarder ce qui se passe avec Ole.

Nous vous apporterons toutes les dernières mises à jour au fur et à mesure qu’elles se produiront, mais comme je l’ai expliqué ici, si United veut suivre les traces du limogeage de Solskjaer comme ils l’ont fait avec Moyes et Mourinho, alors il semble que ce soit aujourd’hui le jour.