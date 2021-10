Ole Gunnar Solskjaer dirigera « définitivement » Manchester United contre Tottenham Hotspur alors que la star de l’UFC Conor McGregor offre son soutien au milieu des rumeurs d’Antonio Conte

Ole Gunnar Solskjaer prendra définitivement en charge Manchester United ce week-end contre Tottenham Hotspur et il a un fan improbable en Conor McGregor.

La pression est sur le « Baby-Faced Assassin » après une mauvaise série de résultats qui ont abouti à l’une des défaites les plus embarrassantes de l’histoire de United contre Liverpool.

Solskjaer prendra en charge United contre les Spurs, mais est sous pression

Jurgen Klopp a remporté une victoire 5-0 à Old Trafford dimanche et cela aurait pu être beaucoup plus raide s’ils avaient vraiment maintenu leur avantage.

Bien que talkSPORT comprenne qu’Antonio Conte a été « sondé » à propos du travail lundi soir, le journaliste de confiance Fabrizio Romano comprend que le Norvégien sera définitivement en charge du match contre les Spurs samedi soir.

« La décision de la partie principale du conseil d’administration de Manchester United est maintenant confirmée/approuvée », a-t-il écrit sur Twitter. « Je crois comprendre qu’Ole Gunnar Solskjær sera définitivement en charge du match de Tottenham samedi.

« Ferguson l’a soutenu. Ole a également parlé aux joueurs aujourd’hui. Les prochains matchs seront cruciaux.

Conte serait dans le cadre pour succéder à Solskjaer

L’homme de 48 ans a suivi une formation normale à Carrington mardi matin, bien que la pression monte et que l’avenir à long terme de lui et de son équipe d’entraîneurs reste incertain.

Après le choc décisif avec les Spurs à Londres, United se rend en Italie pour affronter l’Atalanta mardi, avant un match potentiellement décisif contre Manchester City à Old Trafford.

Malgré les spéculations, l’ancien champion de l’UFC et fervent partisan des Red Devils, McGregor, soutient Solskjaer et insiste sur le fait qu’il lui faut plus d’ancienneté pour réussir.

« Le problème à United, c’est que ce n’est qu’une bande de jeunes [sic] se parler », a-t-il écrit. « Des pairs.

McGregor a eu son mot à dire sur les réseaux sociaux

‘The Notorious’ tenait à assurer aux fans qu’il faisait partie de l’équipe Solskjaer

« Vous avez besoin de quelqu’un au-dessus du groupe de discussion pour prendre la barre. Ole était sur le banc quand Ronaldo a joué. Un pair. Pas assez.

« Aimez et respectez Ole au maximum, mais ses rôles doivent être réorganisés. Mon avis. »

Lorsqu’un fan lui a demandé s’il était #OleOut, ‘The Notorious’ a répondu: « Ne jamais sortir d’Ole, imbécile. Ole est toujours uni !

« Son rôle doit simplement être réajusté, et encore une fois, une personne au-dessus du groupe de discussion doit être invitée.

« Quelqu’un pour commander la jeune équipe. Dieu vous protège. »