Ole Gunnar Solskjaer discute des espoirs de la Ligue des champions lors de la conférence de presse des Young Boys – Man United News And Transfer News

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a suggéré qu’il sélectionnerait une équipe expérimentée contre l’équipe suisse des Young Boys à Berne demain.

S’exprimant lors de la conférence de presse d’avant-match avant le match, le patron a déclaré que “parfois, vous pouvez également aller loin avec les jeunes”.

« Dans certains jeux, l’expérience devra bien sûr jouer son rôle, mais dans d’autres, vous avez besoin de cette jeunesse et de ce courage.

“Demain, ça va rebondir là-bas, ça va être électrique, donc bien sûr, nous allons avoir besoin de joueurs pour avoir cette expérience, pour se calmer, pour gérer correctement le jeu.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que United avait appris de son expérience en Ligue des champions ces dernières années, Solskjaer a déclaré :

« Nous avons eu assez de déceptions, c’est sûr.

«Mais cette équipe a grandi et mûri au fil des saisons.

“Nous obtenons la colonne vertébrale de l’équipe maintenant avec l’expérience et la qualité et bien sûr avec Raphael et Cristiano qui arrivent, ils ajoutent qu’ils ajoutent ce dernier bit … eh bien, vous ne pouvez jamais dire le dernier bit, mais quelque chose que vous devez acheter à moins que vous ne le gagniez quatre fois vous-même.

“Nous avons appris, le groupe est spécial en tant qu’unité, ils prennent soin les uns des autres, l’ambiance est vraiment bonne.”

On a également demandé au manager si la présence de Ronaldo aiderait à persuader Paul Pogba de rester au club.

“Tous ceux qui jouent pour Man United veulent gagner des trophées”, a-t-il répondu.

“Gagner pour Man United est le sentiment le plus magique au monde, faire partie d’une équipe gagnante de Man United.

« Tout le monde s’efforce de faire de son mieux et voyons où nous allons. »