Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a fait le point sur les blessures avant leur affrontement en Ligue des champions contre l’Atalanta.

Le patron des Red Devils a révélé qu’il y avait des problèmes de forme physique au sein de son équipe après la dernière séance d’entraînement du club avant le match nul de mardi – qui est EN DIRECT sur talkSPORT.

.

Solskjaer sera privé de l’un de ses principaux joueurs titulaires pour le choc de la Ligue des champions

Les Diables rouges se sont rendus en Italie avant leur match européen crucial contre l’Atalanta, dans un match revanche de leur précédente sortie de groupe – une victoire serrée 3-2 remportée par le but vainqueur tardif de Cristiano Ronaldo.

Aucune nouvelle blessure n’a été signalée lors de leur victoire 3-0 sur Tottenham Hotspur samedi, mais Solskjaer a subi un coup dur avec un joueur depuis qu’il a été exclu à l’entraînement.

L’arrière central Victor Lindelof manquera le match après s’être blessé lors d’une séance d’entraînement, le Suédois étant absent de l’avion de l’équipe.

Certains autres joueurs anonymes de Man United devaient également être évalués avant leur voyage, après avoir subi quelques coups à l’entraînement plus tôt lundi.

.

Lindelof s’est blessé à l’entraînement et n’a pas voyagé en Italie

.

Pogba est interdit pour trois matchs en compétition nationale mais est libre de jouer en Europe

Cependant, Paul Pogba est disponible pour jouer à Bergame mardi, le milieu de terrain français étant banni pour trois matchs nationaux après son expulsion lors de la défaite 5-0 contre Liverpool le week-end dernier.

« Nous allons bien lors de la séance d’entraînement de ce matin », a déclaré Solskjaer.

« Tout le monde était là-bas. Il y a eu quelques petits tiraillements lors de la séance d’entraînement, mais je ne pense pas qu’ils seront majeurs.

United est en pole position de son groupe après deux victoires tardives à domicile contre Villarreal et Atalanta et ce voyage à Bergame intervient au milieu d’une semaine vitale et potentiellement déterminante, avec les rivaux du derby Manchester City à l’affût samedi.

L’ancien attaquant de United vise à construire une série de victoires après avoir repris le chemin de la victoire contre les Spurs, son équipe étant entièrement concentrée sur l’achèvement du travail contre l’Atalanta pour se rapprocher de sa place dans les huitièmes de finale en Europe.

Lorsqu’on lui a demandé si United avait franchi un cap en battant les Spurs, il a rétorqué : « Le suivant est celui qui compte.

.

Ronaldo et Cavani se sont bien combinés lors de la victoire de Man United contre Tottenham

« Nous avons cherché et travaillé pour obtenir de la régularité et nous savons que lorsque nous obtenons cette régularité, nous obtiendrons des résultats et des performances.

« Il est important que nous continuions à nous concentrer sur ce que nous avons bien fait dans ce match, mais que nous améliorions ce que nous n’avons pas fait aussi bien.

« C’est implacable, ce sont des matchs tous les trois jours, c’est l’occasion demain de prouver qu’on peut repartir.

«Je pense que vous n’avez qu’à regarder le prochain match, obtenir un résultat dans celui-là, nous sommes dans une position décente, mais vous avez besoin d’un résultat à l’extérieur de la maison pour que tous les yeux et tous se concentrent sur celui-ci.

« Alors vous attendez avec impatience le prochain après cela, nous n’y avons pas du tout pensé, cela va être un match difficile.

«Nous avons vu la dernière fois à quel point ils étaient proches d’un but 3-1 lorsque David [De Gea] fait un double arrêt. Tout le monde est concentré, nous avons travaillé sur la récupération depuis samedi soir, le redressement est rapide et voyons entre qui nous pouvons choisir.