Ole Gunnar Solskjaer dit que Cristiano Ronaldo jouera pour Man United contre Newcastle United demain – Man United News And Transfer News

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a déclaré que Cristiano Ronaldo débuterait pour Manchester United lors du match de Premier League à domicile de demain contre Newcastle United.

S’exprimant lors de la conférence de presse d’avant-match avant le match nul, le manager a confirmé que sa nouvelle recrue avait bien performé à l’entraînement au cours de la semaine et qu’il était en forme et prêt à reprendre sa carrière à United après une pause de 12 ans.

« Tout le monde est très heureux de le retrouver. Il peut parler pour lui-même mais il semble également très heureux d’être de retour.

Lorsqu’on lui a demandé s’il commencerait le jeu, Solskjaer a déclaré :

« Eh bien, il a connu une bonne pré-saison avec la Juventus, il a joué pour son équipe nationale, il a également passé une bonne semaine ici avec nous.

“Il sera certainement sur le terrain à un moment donné, c’est sûr.”

« Juste la façon dont il s’est comporté cette semaine également.

“Il est entré et bien sûr, nous savons ce qu’il a accompli dans sa carrière, mais il vient ici pour en faire plus, et il vient ici pour poser des exigences …

«C’est ce qu’il fait, il a vécu sa vie avec la discipline d’un professionnel de haut niveau. Depuis qu’il est venu pour la première fois ici, je me souviens qu’il était le premier à très bien faire la préparation, comme s’il était là tous les jours 45 minutes avant l’entraînement.

“Amenant Raphael aussi, il est arrivé avec une mentalité de vainqueur, avec une concentration incroyable, puis Cristiano arrive aussi.

« Il n’y a pas d’endroit où se cacher quand vous avez des gagnants comme eux. Vous ne pouvez pas vous entraîner et donner 95 % sans vous concentrer.

“Il a toujours eu cette détermination d’être le meilleur, il l’a toujours.”

“Ryan Giggs a joué jusqu’à 40 ans, je ne serais pas surpris si Cristiano ne faisait pas la même chose.”

Aux nouvelles de l’équipe, Solskjaer a confirmé que Fred pourrait être inéligible en raison de la décision du Brésil sur la sélection internationale.

‘Doyen [Henderson] n’a plus la fatigue, c’est très positif. Scott [McTominay] s’est remis très vite de l’opération mais il ne jouera probablement pas.

‘Jadon [Sancho] est déterminé à jouer, il s’est entraîné ces derniers jours, il est disponible.