Ole Gunnar Solskjaer dit que les affaires de transfert ne sont pas encore terminées à Man United – Man United News And Transfer News

in

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a déclaré que l’activité de transfert du club n’était pas terminée cet été.

United devrait achever sous peu la signature de l’arrière central Raphael Varane du Real Madrid, après avoir déjà confirmé l’arrivée de l’ailier droit Jadon Sancho.

Mais s’exprimant lors du match amical de pré-saison d’hier soir avec Brentford à Old Trafford, Solskjaer a déclaré qu’il y avait plus à venir.

“J’espère que nous pourrons faire un peu plus d’affaires avant la fermeture de la fenêtre d’été, tout en gardant à l’esprit que beaucoup de membres de notre équipe ont connu un grand développement en prêt la saison dernière”, a déclaré le patron.

Solskjær: “J’espère que nous pourrons faire un peu plus d’affaires avant la fermeture de la fenêtre d’été, tout en sachant également que beaucoup de membres de notre équipe ont connu un grand développement en prêt la saison dernière.” #mulive [mu] – utdreport (@utdreport) 28 juillet 2021

De nombreux journalistes ont suggéré que les postes dans lesquels le manager espère toujours se renforcer sont au milieu de terrain central et à l’arrière droit.

Eduardo Camavinga, Saul Niguez, Declan Rice et Ruben Neves ont tous été liés au premier rôle et Kieran Trippier de l’Atletico Madrid au second.

Cependant, la deuxième partie du commentaire de Solskjaer, selon laquelle il est “conscient que beaucoup de membres de notre équipe ont connu un grand développement en prêt la saison dernière”, suggère que l’un des deux prêteurs de la saison dernière en a fait assez pour rester dans l’équipe senior. ce terme.

L’un d’entre eux était peut-être Diogo Dalot, qui a bien joué pour l’AC Milan et qui comblerait ce besoin d’un deuxième arrière droit, bien que le Portugais n’ait sans doute pas fait grand-chose pour faire avancer sa cause contre Brentford la nuit dernière après avoir commis quelques mauvaises erreurs, une ce qui a conduit au deuxième but de Brentford.

Solskjaer donne également à Andreas Pereira et Jesse Lingard beaucoup de temps de jeu pendant la pré-saison et peut décider de donner à l’un ou aux deux un autre coup dans l’équipe senior. Lingard semble bien en avance sur Pereira dans ce département, malgré le but merveilleux de ce dernier pour les Red Devils lors du match d’hier soir.

Il a également été suggéré que Solskjaer devra vendre avant d’acheter d’autres joueurs. Ces trois – Dalot, Lingard et Pereira – sont probablement parmi les plus vendables en ce moment.

Nemanja Matic, Axel Tuanzebe, Daniel James, Brandon Williams et Eric Bailly sont tous sans doute excédentaires par rapport aux besoins maintenant, tout comme David de Gea, si l’on en croit les informations selon lesquelles Solskjaer a choisi Dean Henderson pour être son numéro un le prochain mandat.

Cependant, certains d’entre eux – en particulier Matic et De Gea, pourraient être difficiles à changer compte tenu de leurs contrats longs et lucratifs, que d’autres clubs auraient du mal à égaler.