Ole Gunnar Solskjaer dit que les manifestations ont affecté ses joueurs de Manchester United mais admet qu’il n’y a “ aucune excuse ” pour une perte de forme

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, affirme que les récentes manifestations de supporters ont affecté ses joueurs.

United pourra enfin jouer devant une foule pour son dernier match à domicile de la saison en Premier League mardi, avec Fulham relégué parmi les visiteurs.

.

Les hommes de Solskjaer ont perdu leurs deux derniers matches en Premier League

Malgré la préparation de 10000 spectateurs, les responsables de United seront préoccupés par les troubles en cours visant les propriétaires du club.

Les manifestations anti-Glazer ont vu un certain nombre de fans pénétrer sur le terrain d’Old Trafford, entraînant le report du match contre Liverpool le 2 mai.

Le match reprogrammé a vu Liverpool gagner 4-2 jeudi dernier, tandis que 48 heures auparavant, Leicester était également victorieux à Old Trafford dans un match qui a vu plus de protestations d’avant-match.

“Je ne voulais tout simplement pas l’utiliser comme excuse parce que nous avons perdu deux matchs, mais c’est sûrement une raison derrière les performances”, a déclaré Solskjaer, lorsqu’on lui a demandé si les manifestations avaient affecté ses joueurs.

Les fans ont continué leurs manifestations contre les Glazers la semaine dernière après avoir reporté leur affrontement contre Liverpool auparavant.

«Je ne dis pas que cela ne les a pas affectés, mais j’ai été impressionné par leur professionnalisme et la façon dont ils s’y sont pris.

«Aucun d’entre eux ne s’est plaint et c’est l’une des grandes choses pour moi, nous ne nous plaignons jamais – nous regardons simplement ce que nous pouvons faire et comment pourrions-nous maximiser la situation.

«Nous avons essayé de le faire, mais nous n’avons pas pu obtenir les résultats, mais les joueurs ont été bons comme l’or. Ils ont eu quelques jours de congé et ils sont rafraîchis et prêts et maintenant nous nous préparons comme d’habitude pour ces deux derniers matchs.

Solskjaer, cependant, tient à ce que les supporters soient de retour dans le stade pour des raisons légitimes et a appelé à ce que ce soit une «journée positive» pour toutes les personnes impliquées dans le club.

«Nous attendons depuis très, très longtemps le retour des fans», a-t-il déclaré.

“Bien sûr, les deux derniers matchs à domicile, en particulier ceux de Liverpool avec les manifestations … Ce n’est jamais agréable de voir un club qui n’est pas uni, des fans avec l’équipe, alors nous espérons que mardi sera une journée positive qui nous bougeons ensemble, que nous jouons un bon match de football.

«C’est mon travail de préparer l’équipe à bien jouer et de profiter de la journée car c’est important que nous revenions et aimions être ensemble.

«Je pense que l’ambiance dans n’importe quel club et la relation entre l’équipe et les supporters sont vitales pour ce qui se passe sur le terrain.

«Les joueurs sont tous des êtres humains, nous sommes tous des êtres humains, et nous réagirons pour que nos supporters reviennent de manière positive.

«Ils nous ont toujours donné plus d’énergie et j’espère que les joueurs donneront aux fans une raison de se réjouir et c’est ce sur quoi nous devons nous concentrer.