Ole Gunnar Solskjaer admet qu’il comprend les critiques qui lui sont adressées après que Manchester United a subi une défaite 2-0 à domicile contre Man City.

Deux semaines seulement après avoir été battu 5-0 par Liverpool, les fidèles d’Old Trafford ont été témoins d’un autre affichage désastreux et ont hué les Red Devils hors du terrain.

.

C’était des hommes contre des garçons à Old Trafford

Deux buts ne reflétaient pas la domination totale de City alors que l’écart entre United et leurs soi-disant rivaux pour le titre de Premier League était à nouveau exposé.

L’équipe de Solskjaer n’a eu que quatre touches dans la surface adverse, son plus bas depuis le début des records en 2008, et la pression va encore monter sur le Norvégien lors de la prochaine pause internationale.

Il a déclaré à talkSPORT: «Je comprends les critiques, bien sûr. Nous avons perdu deux matchs contre Liverpool et City et nous n’étions pas près de gagner l’un ou l’autre. Je ne suis ni aveugle ni sourd, j’ai vu ce qui s’est passé.

«Mais je crois en moi, mon équipe d’entraîneurs, nous avons une équipe d’entraîneurs incroyable avec une incroyable attention aux détails. Nous devons commencer à croire que nous pouvons le faire.

« Joueurs, staff, fans, tout le monde. Ce club rebondira toujours et contre Watford, nous serons prêts. »

Il a ajouté : « Les êtres humains, nous sommes des créatures faciles. Bien jouer, c’est la seule façon pour les footballeurs de reprendre confiance en eux. Si nous allons à Watford, commençons à gagner, cela doit être le tournant pour nous cette saison.

.

L’équipe de Solskjaer a été exposée par la qualité de Man City

Lorsqu’on lui a demandé comment c’était dans le vestiaire, il a répondu : « Qu’en pensez-vous ?

« Il s’agit d’eux qui reviennent avec conviction et énergie. Partez, faites bien avec vos équipes nationales, assurez-vous de revenir avec une énergie nouvelle et fraîche.

« Commençons à ressembler à l’équipe que nous étions en train de devenir. Parce que nous ne sommes pas ce type d’équipe, ce n’est pas nous, nous sommes meilleurs que cela et nous serons meilleurs que cela.

Roy Keane a livré une évaluation généralement accablante de l’équipe de United, en particulier de Fred, mais Solskjaer a refusé de distinguer l’un de ses joueurs.

Le manager de United a également suggéré que la défaite de Liverpool était peut-être à blâmer pour un affichage aussi timide, malgré des résultats positifs contre Tottenham et Atalanta dans la semaine qui a suivi.

.

Même Ronaldo n’a pas pu sauver Manchester United contre ses rivaux locaux

Solskjaer a ajouté : « L’attitude et l’approche des joueurs, je ne peux rien leur reprocher. Parfois, l’opposition rend les choses difficiles et c’est la raison pour laquelle nous restons à en parler.

« Nous ne nous sommes pas créé d’occasions en seconde période, il y a eu 20 minutes où nous avons eu plus de ballon, mais c’est une bonne équipe et pour battre les meilleures équipes, nous devons être à notre meilleur.

« Nous ne sommes pas meilleurs que ça pour le moment.

Il a poursuivi : « Les joueurs ont probablement été endommagés par la dernière fois que nous étions ici, ce qui est compréhensible car nous sommes des êtres humains.

« Même après la bonne semaine que nous avons eue la semaine dernière, peut-être que certains de ces souvenirs sont revenus.

« Nous devions être plus agressifs et rendre le jeu plus difficile pour eux, nous nous sommes trop assis. »