Ole Gunnar Solskjaer doit cesser de s’excuser et prendre ses responsabilités – Man United News And Transfer News

La défaite 1-0 à domicile de Manchester United contre Aston Villa hier a mis fin à 11 jours misérables qui ont vu l’équipe perdre trois matchs sur quatre.

La pression commence à monter sur le manager Ole Gunnar Solskjaer de la part de nombreux fans, journalistes et experts tandis que d’autres affirment que la mauvaise passe est en grande partie due à des circonstances indépendantes de sa volonté.

On pourrait dire que la chance n’a pas été du côté de United. Ils ont perdu Harry Maguire et Luke Shaw sur blessure lors du match d’hier ; Bruno Fernandes, normalement impeccable, a tiré un penalty au-dessus de la barre; et le but de Villa aurait pu, un autre jour, être exclu en raison de la présence de hors-jeu d’Ollie Watkins sur la ligne, obstruant sans doute David de Gea.

United a réussi 55 tirs au cours des deux derniers matchs sans marquer, ce qui peut encore une fois être considéré comme très inhabituel et/ou malheureux.

Ce ne sont pas des excuses, mais elles ne brossent pas le tableau d’ensemble. Maguire et Shaw ont représenté une partie d’une défense qui n’a gardé qu’une seule cage inviolée dans toutes les compétitions cette saison. Les premières erreurs des deux joueurs hier auraient pu conduire à un but d’Aston Villa plus tôt que ce n’était le cas.

Malgré l’arrivée de Raphael Varane du Real Madrid et de l’entraîneur spécialiste des coups de pied arrêtés Eric Ramsey au cours de l’été, la défense reste vulnérable et le but qui est venu hier était, encore une fois, d’une situation de ballon mort.

Lors de la conférence de presse d’avant-match, Solskjaer a déploré le fait que son équipe se soit vu refuser des pénalités cette saison. C’est peut-être le cas, mais son équipe ne devrait pas compter sur les tirs au but pour battre les Young Boys en Ligue des champions et West Ham et Aston Villa à domicile.

Si United avait 27 tirs mercredi sans marquer, on pourrait affirmer qu’ils tiraient de trop loin, ou trop fréquemment, ou trop désespérément, alors qu’une tête froide et une passe seraient une meilleure option. C’est quelque chose que le manager et/ou les entraîneurs devraient régler avant le prochain match. Mais il y a eu 28 tirs sans but lors du match suivant. De toute évidence, le problème n’avait pas été résolu.

L’un des résultats de Paul Pogba, Bruno Fernandes, Mason Greenwood et Diogo Dalot tirant dans tous ces tirs depuis des positions improbables est que Cristiano Ronaldo, sans doute le meilleur finisseur du monde, était privé d’opportunités. Il n’a pris que quatre de ces 28 coups.

Cela doit être dû à un échec tactique ou au mépris flagrant de l’équipe des instructions tactiques. Dans les deux cas, la responsabilité s’arrête avec le gestionnaire.

Dans un article intitulé “Qu’est-ce qui ne va pas pour Manchester United”, Laurie Whitwell de l’Athletic a déclaré: “Trouver un équilibre, où les joueurs comprennent le rythme de chacun, est essentiel. C’est à Solskjaer. Quelque chose ne va vraiment pas lorsque Ronaldo ne parvient pas à enregistrer un seul tir cadré.

Un autre problème qui doit être posé à la porte du manager est le manque de contrôle au milieu de terrain. Malgré d’excellentes performances récentes du talentueux Donny van de Beek, Solskjaer est resté obstinément avec un partenariat de milieu de terrain terne de Scott McTominay et Fred, mais la paire ne semble pas capable de contrôler le tempo du jeu et de dominer le milieu de terrain.

Whitwell note qu’ “un signe de l’instabilité du jeu pourrait être vu par Scott McTominay ayant 15 touches à la mi-temps, avec Douglas Luiz sur 16 touches, parmi les totaux les plus bas pour tous les joueurs. Le milieu de terrain était souvent contourné avec de longues passes ou un travail sur les ailes. United a obtenu 401 passes contre 266 pour Villa, avec un taux de réussite de 78 à 70 pour cent, mais leur rythme était erratique.

Lié au problème du milieu de terrain “McFred”, l’un des meilleurs milieux de terrain centraux du monde, Paul Pogba, a de nouveau été bloqué sur l’aile gauche pour accueillir le duo, tandis que l’un des jeunes ailiers spécialisés les plus brillants du monde, la nouvelle recrue Jadon Sancho, qui aurait dû fournir les centres de Ronaldo, n’a même pas fait le onze de départ.

Les problèmes doivent être résolus rapidement, mais de nombreux fans doutent qu’ils le soient, étant donné qu’ils existent maintenant, dans une certaine mesure, à peu près depuis que Solskjaer a pris les rênes il y a près de trois ans. Parfois, il semble qu’il n’apprenne tout simplement pas de ses erreurs.

United a un match à domicile incontournable en Ligue des champions contre Villareal mercredi. Ils pourraient être sans Maguire, Shaw et Aaron Wan-Bissaka suspendu et affronteront l’équipe qui les a battus lors de la finale de la Ligue Europa la saison dernière et qui a marqué un point impressionnant contre le Real Madrid au Bernabeu hier.

Solskjaer a tendance à sortir un lapin du chapeau quand il en a le plus besoin et il a vraiment besoin de le faire à nouveau mercredi, sinon des questions comme celles-ci monteront très rapidement et la pression pourrait commencer à devenir insupportable.