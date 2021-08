Ole Gunnar Solskjaer doit éliminer son équipe de 30 hommes avant la date limite de transfert – Man United News And Transfer News

Même si aucune star de l’académie n’est incluse, Manchester United aura une équipe de 30 joueurs pour la saison à venir, à moins que davantage de joueurs ne soient déplacés ou prêtés.

Le patron des Reds, Ole Gunnar Solskjaer, a déclaré hier que “Nous avons besoin d’une grande équipe” et que “Je ne veux pas être trop léger dans n’importe quelle position”, mais 30 est un nombre colossal de joueurs à garder heureux et ne laisse aucune place pour jeunes à traverser.

Les 30 actuellement sur les livres sont De Gea, Henderson, Heaton, Grant, Wan-Bissaka, Dalot, Williams, Shaw, Telles, Lindelof, Bailly, Maguire, Varane, Tuanzebe, Jones, Matic, Pereira, Lingard, Mata, McTominay, Fred, Pogba, Van de Beek, Fernandes, Greenwood, Sancho, James, Rashford, Martial et Cavani.

Les jeunes qui pourraient également être considérés pour l’inclusion incluent Amad Diallo, James Garner, Teden Mengi, Hannibal, Shola Shoretire et Anthony Elanga.

Les chiffres ne sont pas tenables et malgré la rhétorique du manager, il devra prendre des décisions difficiles.

Il serait certainement sage de garder un ou deux des jeunes dans l’équipe, ce qui rend la réduction des rangs supérieurs encore plus vitale.

On sait que United est prêt à laisser Diogo Dalot et Brandon Williams partir en prêt, mais c’est en soi curieux car il n’y a pas de couverture pour Aaron Wan-Bissaka à l’arrière s’ils passent tous les deux à acquérir de l’expérience.

Dans d’autres positions, il y a clairement un excès de joueurs. Quatre gardiens seniors semblent inutiles, par exemple. On pensait que lorsque Tom Heaton a été recruté, cela ouvrait la voie à David de Gea ou à Dean Henderson, mais aucune de ces perspectives ne semble probable à ce stade.

C’est une histoire similaire au centre du dos, avec six seniors en compétition pour deux places. Des rapports ont lié Axel Tuanzebe à un transfert de prêt à Newcastle ou à Aston Villa, mais cela laisserait toujours un ou deux joueurs en plus du nombre requis. Un prêt pour Phil Jones représenterait probablement une bonne affaire.

Des décisions devront également être prises concernant des personnalités comme Andreas Pereira et Daniel James. Les prétendants ne manqueraient pas non plus, en prêt ou en contrat permanent, si United était réaliste quant à leurs prix.

Solskjaer a fait des bruits positifs sur le maintien de Jesse Lingard à Old Trafford cette saison également, mais Bruno Fernandes étant le premier nom sur la feuille d’équipe, Juan Mata ayant signé pour une autre année, Paul Pogba semble susceptible de rester et Donny van de Beek désespéré pour le jeu temps au milieu de terrain offensif, il n’y aura pas assez de matchs pour que les cinq soient heureux dans cette zone numéro 8 à numéro 10.

Malgré son excellente forme pour West Ham la saison dernière, Lingard semble être un choix logique pour passer à autre chose.

Bien sûr, les joueurs ambitieux et confiants voudront rester et se battre pour leur place à United et croire qu’ils réussiront. Mais Solskjaer devra être impitoyable, car tout ce qui dépasse une équipe de 26 joueurs sera sûrement ingérable au fur et à mesure que la saison commencera à se développer.