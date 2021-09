Ole Gunnar Solskjaer doit faire confiance à Donny van de Beek contre BSC Young Boys – Man United News And Transfer News

Manchester United se rend aujourd’hui en Suisse pour affronter le BSC Young Boys lors de son premier match dans le groupe F de l’UEFA Champions League.

United a connu un excellent début de campagne nationale et voudra également se lancer en Europe. Afin de se battre sur tous les fronts, une amélioration clé que le manager Ole Gunnar Solskjaer doit apporter cette saison est l’utilisation de toute son équipe.

Lors de la conférence de presse d’hier avant le match, Solskjaer a déclaré: “Avec ceux que nous avons également signés, il est certainement plus facile de tourner. Je fais confiance aux membres de l’équipe », signalant son intention de résoudre le problème.

L’international néerlandais Donny van de Beek est un membre de l’équipe qui a sûrement attendu assez longtemps sa chance.

Avec Scott McTominay toujours blessé et Nemanja Matic vieillissant ayant joué 90 minutes ce week-end, ce match est sûrement l’occasion idéale pour lancer Van de Beek dans un rôle central de milieu de terrain.

Malgré certains observateurs – et peut-être Solskjaer lui-même – pensant que la meilleure position de Van de Beek est en tant que numéro 10 (ou entre un 8 et un 10), le joueur lui-même a récemment déclaré dans une interview que « Je pense que la façon dont nous jouons, pour moi , la meilleure position est en tant que nombre 6 ou 8.’

Depuis son arrivée de l’Ajax l’été dernier, le joueur de 24 ans n’a disputé que 37 matchs avec les Diables rouges à une moyenne de seulement 38 minutes par match (source : Transfermarkt.com).

Il a joué l’équivalent de seulement sept matchs complets dans un rôle central de milieu de terrain.

La réticence de Solskjaer à jouer le Néerlandais a déconcerté les fans et les experts. Bien que Donny n’ait pas mis le feu au monde lorsque le manager lui a donné des demi-chances, il n’a pas fait non plus grand tort. Et le fait est que certains joueurs ont besoin d’une course dans l’équipe pour atteindre leur meilleur niveau, surtout lorsqu’ils s’adaptent à une nouvelle ligue.

Van de Beek n’a pas encore eu une telle opportunité par Solskjaer.

Le match de samedi contre Newcastle a vu le manager donner à la star ses six premières minutes de la saison. Il a bien joué dans le peu de temps dont il disposait, faisant preuve de détermination et de dynamisme et ayant également l’air plus fort après le travail de remise en forme et de musculation qu’il a effectué au cours de l’été.

Surtout compte tenu du mauvais début de saison de Fred, il n’y a tout simplement plus de raisons footballistiques pour lesquelles le manager ne devrait pas lancer Van de Beek contre les Young Boys ce soir. Il n’y a sûrement pas de personnage plus important en termes de capacité à la fois à faire tourner l’équipe et à changer de formation cette saison et il est crucial que Solskjaer trouve la confiance en son joueur maintenant, plutôt que de le garder plus longtemps sur la touche.