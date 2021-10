Ole Gunnar Solskjaer doit partir après la raclée de Liverpool

La pression continue de croître sur Ole Gunnar Solskjaer après que Manchester United a subi une défaite humiliante face à son rival Liverpool à Old Trafford. Quatre buts en première mi-temps de Naby Keita, Diogo Jota et un doublé de Mohamed Salah ont mis Liverpool au pays des rêves.

Salah a réussi son tour du chapeau cinq minutes après le début de la deuxième mi-temps pour porter le score à 5-0. Paul Pogba, en tant que remplaçant en deuxième mi-temps, a été expulsé pour un défi à deux pieds sur Keita pour aggraver une journée misérable pour Manchester United.

Boos a sonné autour d’Old Trafford à la mi-temps et à temps plein. Ce fut l’un des affichages les plus misérables d’une équipe de Manchester United dans ce célèbre match.

Solskjaer doit partir après la raclée de Liverpool

Le temps d’Ole Gunnar Solskjaer est sûrement écoulé

La pression a augmenté sur Ole Gunnar Solskjaer au cours des dernières semaines après une série de trois défaites en Premier League en quatre matchs. Cependant, la manière dont cette défaite et la performance de la première mi-temps en particulier signifient sûrement que son temps en tant que manager de Manchester United est terminé.

United était une honte totale et totale. Défensivement épouvantable, aucune organisation et déchiré beaucoup trop facilement. Leur performance défensive a été mieux résumée par la mauvaise communication entre Harry Maguire et Luke Shaw qui a contribué au deuxième but de Liverpool.

La plus grosse statistique accablante est que United est dernier pour les tacles réalisés en Premier League cette saison. C’est franchement horrible. Cela montre un manque de faim, de désir et de fierté de se défendre correctement. Une autre statistique accablante est que Manchester United n’a eu qu’une seule feuille blanche en 21 matchs.

Il n’y avait aucune organisation et United a décidé sans enthousiasme d’aller avec une haute presse. Liverpool les a éliminés si facilement et n’a même pas eu à sortir de la première vitesse.

Le temps de Solskjaer est sûrement écoulé. Il a survécu à une autre défaite embarrassante lorsque United a perdu contre Tottenham Hotspur 6-1 à Old Trafford, cependant, c’est différent. C’était une mutilation contre leurs grands rivaux et c’est pourquoi il doit y aller maintenant.

Solskjaer a fait du bon travail en créant une atmosphère positive dans le vestiaire et en améliorant la qualité des joueurs maintenant au club. Mais il n’a pas réussi à en tirer le meilleur parti. Lorsque United a signé Raphael Varane, Jadon Sancho et Cristiano Ronaldo, les attentes étaient élevées.

Cependant, cela ne s’est pas produit. United n’a pas de structure, d’identité sur la façon dont ils veulent jouer et Solskjaer ne connaît toujours pas sa meilleure équipe. Après trois ans de travail, ce n’est pas suffisant.

Les joueurs de Manchester United doivent s’intensifier

La performance de la première mi-temps n’était pas exclusivement due à la tactique d’Ole Gunnar Solskjaer, les joueurs doivent accepter la responsabilité.

Pour le premier but de Liverpool, Mason Greenwood et Aaron Wan-Bissaka se sont précipités pour essayer de presser, puis ont laissé un trou béant derrière.

Pour le deuxième but, il n’y a eu aucune communication entre Harry Maguire et Luke Shaw. Et pour le cinquième de Liverpool, Paul Pogba a donné le ballon au milieu de terrain, puis une passe plus tard, Mo Salah était absent pour marquer son triplé.

Trop de joueurs commettent des erreurs individuelles et lorsque vous faites cela contre une équipe de haut niveau, vous serez puni. Paul Pogba a également fait preuve d’une indiscipline totale en sautant sur les deux pieds et en étant expulsé après avoir été sur le terrain pendant 15 minutes après avoir été remplacé en deuxième mi-temps.

L’une des plus grandes inquiétudes des fans de Manchester United est le manque de leaders dans le vestiaire. Il n’y a personne qui crie, pour organiser l’équipe et dans sa forme défensive. Certains joueurs se sont cachés, surtout lorsque le quatrième but est entré. Trop de joueurs jouent individuellement et non en équipe.

Changer de manager ne résoudra pas tout. Plus de leaders dans le vestiaire sont nécessaires pour que United ait une chance de revenir au sommet.

Énorme test de caractère pour Manchester United et Solskjaer

La semaine prochaine sera un énorme test de caractère pour ces joueurs de Manchester United. Certains ont déjà vécu cette expérience douloureuse. Lorsque Manchester United a perdu 6-1 contre Tottenham, ils ont fini par ne subir qu’une seule défaite en championnat lors de leurs 16 prochains matchs de championnat.

Mais cela semble différent. Ce fut une défaite démoralisante contre leurs plus grands rivaux. Quand Ole Gunnar Solskjaer a été sous pression et sur le point d’être limogé, United a rassemblé une série de résultats pour alléger la pression sur lui.

Cela semble peu probable cette fois-ci. Les deux prochains matchs de United en Premier League seront contre Tottenham Hotspur à l’extérieur et Manchester City à Old Trafford.

Deux défaites et Ole devra sûrement y aller avant la trêve internationale. La grande préoccupation sera de savoir s’il y aura plus de douleur à venir pour les fans de United lorsque City viendra appeler dans quelques semaines.

Après cette performance décourageante, vous sentez que le pire est encore à venir.

