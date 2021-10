Ole Gunnar Solskjaer doit remédier à la mauvaise forme de Harry Maguire alors que les gros matchs deviennent denses et rapides – Man United News And Transfer News

Le capitaine de Manchester United, Harry Maguire, a été critiqué pour ses récentes performances depuis son retour de blessure.

Maguire s’est blessé au mollet lors de la défaite 1-0 contre Aston Villa et a ensuite raté des matchs contre Villareal et Everton.

Il a ensuite été repoussé dans le onze de départ contre Leicester et a subi un après-midi d’horreur, étant fautif pour trois des quatre buts des « Foxes ».

Encore une fois, inclus contre l’Atalanta en Ligue des champions, il ne s’est couvert de gloire pour aucun des buts de l’équipe italienne, ce qui a amené les fans à se demander s’il n’avait pas été précipité.

L’ancien gardien de Tottenham et de l’Angleterre, Paul Robinson, a donné l’évaluation suivante de la forme de l’Anglais à Football Insider :

« J’ai été surpris de voir à quel point il a été pauvre, je pense [Raphael] L’arrivée de Varane à ses côtés l’aidera sur le long terme même si ce n’est pas encore le cas. »

«Regardez, les joueurs subissent des baisses de forme pour un certain nombre de raisons. J’ai entendu dire qu’il n’était peut-être pas tout à fait en forme pour le match ce week-end. Nous ne savons pas où il en est avec son niveau de forme physique.

« Vous mettriez Harry Maguire dans la même catégorie que Harry Kane. Maguire a été brillant à l’Euro mais depuis qu’il est revenu à Man United, il n’a pas été assez bon. Il y a des comparaisons à faire.

« Maguire n’est certainement pas à son meilleur en ce moment. »

United a été particulièrement médiocre sur le plan défensif cette campagne, ne gardant qu’une feuille blanche sur 12 possibles et concédant plus de buts que Brighton, Brentford et Wolves en Premier League.

Sur le papier, United possède l’une des meilleures défenses de la ligue, avec l’ajout de Raphael Varane considéré comme la dernière pièce du puzzle.

Mais ils ont maintenant l’air pire que la saison dernière, ramener leur capitaine à son meilleur niveau sera l’une des principales priorités d’Ole Gunnar Solskjaer au cours des prochaines semaines.