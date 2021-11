Ole Gunnar Solskjaer est parti. Les problèmes de Manchester United demeurent.

« Soit vous mourez en héros, soit vous vivez assez longtemps pour vous voir devenir le méchant. » – Harvey Dent, le chevalier noir

Manchester United a limogé Ole Gunnar Solskjaer. L’homme qui, en tant que joueur, leur a peut-être apporté leur moment le plus glorieux, ce vainqueur de dernière minute contre le Bayern Munich lors de la finale de la Ligue des champions 1999, s’en va maintenant dans la honte. Il part un mois après avoir mené son équipe à une défaite 5-0 à domicile contre Liverpool, le rival le plus méprisé du club, et une défaite moindre mais tout aussi humiliante contre Manchester City. Les toutes dernières personnes de l’univers de Manchester United à se lasser de l’emploi de Solskjaer semblaient être le conseil d’administration de l’équipe. La goutte d’eau pour eux était apparemment la défaite 4-1 de samedi à Watford, une équipe qui n’avait plus gagné à domicile depuis le premier match de la saison.

À la fin de leur carrière sportive, tout grand footballeur meurt en quelque sorte. La retraite est la disparition définitive d’une identité, une identité dans laquelle ils étaient tous conquérants et leur armoire à trophées privée était remplie de médailles. La seule consolation est qu’on se souvient d’eux avec révérence. Lorsque Solskjaer a quitté Old Trafford en tant que joueur, il est, en ce sens, mort en héros. Lorsqu’il a pris ses fonctions de manager en 2018, il lui demandait beaucoup de redorer le blason des années Sir Alex Ferguson : ou, en effet, de mourir deux fois en héros. La faute à cette pression excessive revient finalement à Manchester United. C’est un club tellement contrarié par ses difficultés actuelles et tellement confus par son avenir qu’il a cherché du réconfort auprès d’une figure clé de son passé. Pendant un certain temps, et à bien des égards, cette approche a fonctionné. Puis, rapidement et brutalement, l’avenir s’est rattrapé.

Il n’y a rien de mal en soi à regarder vers le passé. Il a déjà travaillé pour des clubs et des équipes nationales. Peut-être que l’histoire sera gentille avec Solskjaer, et il y a des façons dont elle devrait l’être. Bien que sa nomination ait été un pari spectaculaire, qui aurait pu être payant s’il n’avait pas duré si longtemps, il a fait plusieurs excellentes choses au cours de son mandat de manager. Il a commencé de manière exaltante, remportant 14 de ses 19 premiers matchs, dont l’élimination du Paris Saint-Germain de la Ligue des champions. Il a été chargé de rappeler à Manchester United qui ils étaient, de les amener à jouer à un football passionnant dans le meilleur de leur tradition, et il y a eu plusieurs matchs quand il l’a fait. On lui a demandé de les ramener à leurs anciens sommets, et la deuxième place de la Premier League la saison dernière est un exploit qui ferait la fierté de tout entraîneur de premier plan. Il a réduit l’équipe, permettant audacieusement à des joueurs de premier plan de partir parce qu’ils ne correspondaient pas à ses plans : il a promu les talents dans les rangs du club et il a mené son équipe à des victoires notables contre des rivaux proches. Sa gestion de l’homme était souvent impressionnante, tout comme certaines de ses améliorations des joueurs clés : le plus frappant, quand il a cajolé une partie de la meilleure forme de Luke Shaw et a persuadé Paul Pogba de rester quand il semblait qu’il pourrait partir (bien qu’il ne puisse pas convaincre Pogba de prolonger son contrat et le Français pourrait encore quitter Manchester bientôt).

Pourtant, le règne de Solskjaer avait si souvent l’air d’une guérilla, d’un outsider courageux surmontant des adversaires qui devraient vraiment les surpasser. Le soupçon a toujours été que Manchester United serait exposé lorsqu’il serait forcé de jouer un match ouvert contre les meilleures équipes du pays. La marque des plus grands entraîneurs du jeu est la régularité d’une semaine à l’autre. Gagner un gros match ici et là relève de la légende rebelle, mais ce n’est pas quelque chose sur lequel vous pouvez construire une campagne durable. Au moment de sa nomination, on croyait et craignait largement qu’il n’entre finalement pas dans les rangs des plus grands entraîneurs du football.

Les propriétaires du club ont refusé d’écouter ce conseil, en partie parce qu’ils ne prêtent pas suffisamment d’attention aux problèmes sur le terrain, et peut-être parce que leurs priorités sont très différentes de celles de la plupart des supporters. La famille Glazer a acquis Manchester United en 2005 et a transformé une institution qui prospérait financièrement en raison de son succès sur le terrain en une montagne de dettes. Il s’agissait d’une acquisition totalement dépourvue de sentiments, une pure opportunité d’investissement, et la nomination de Solskjaer est arrivée en partie pour masquer cette sombre absence de sentimentalité. Maintenant qu’il est parti, nous nous retrouvons avec la dure réalité que le club est dirigé sans amour dans son cœur.

Le plus grand cadeau de Solskjaer en tant qu’attaquant était son sens du timing, de comprendre exactement quand et où arriver dans la surface de réparation, et il est donc ironique qu’il ait dépassé son accueil à ce poste. C’est une autre ironie que, comme l’une de ses meilleures saisons s’est déroulée comme un large attaquant droit, il n’a pas pu accueillir Jadon Sancho dans le même rôle. Pourtant, peut-être que la manière de son échec est également appropriée. La principale critique de Solskjaer était que ses équipes ne pouvaient pas former les schémas d’attaque complexes qui décomposent la meilleure des défenses ; que sa tactique était, à un certain moment, dépassée. Comparez-le à, disons, Chelsea de Thomas Tuchel, qui prospère grâce à la compression de l’espace entre les joueurs lors de la défense. Le Manchester United de Solskjaer était trop souvent isolé dans ses derniers stades, un coéquipier abandonné loin d’un autre, continuellement en infériorité numérique au milieu du terrain, se tenant là, submergé par le raz-de-marée du futur qui les submergeait. C’est en partie la faute des responsables des transferts de l’équipe et du fait que le club n’a pas investi dans le milieu de terrain central, mais il y a également eu trop d’erreurs tactiques clés.

D’un certain point de vue, il est difficile d’envier celui qui occupera ensuite ce poste. Celui qui le fera s’installera sur un trône que les Glazers ont été trop négligents pour remplir correctement depuis le départ des Ferguson en 2013. Ils sauront donc que le recrutement n’est ni le point fort de leurs patrons ni leur préoccupation première. Ils sauront également que l’achat de joueurs est davantage motivé par le désir de faire les gros titres et les interactions sur les réseaux sociaux que par la perspective de succès sur le terrain. Ce sera un peu comme se rendre dans un parc d’attractions pour découvrir que les propriétaires se soucient beaucoup moins du frisson des manèges forains que de la luminosité de leurs néons.

Pourtant, il y a une autre perspective, et plus charitable, qui est celle-ci : que malgré la frustration causée par ses dernières semaines à la tête, Solskjaer part toujours avec le sentiment qu’il a fait de son mieux, le sentiment ultime à son départ étant la tristesse. plutôt que de la colère. Dans ce contexte, les propriétaires du club peuvent maintenant être prêts pour un manager avec un record établi au plus haut niveau. Et si Solskjaer doit en tirer son propre réconfort, c’est qu’il a fourni à de nombreux supporters un sens de soi aussi grand, de la meilleure nature du club, qu’ils l’ont connu depuis le départ de Ferguson.

