Ole Gunnar Solskjaer évalue les chances de Marcus Rashford de jouer contre Liverpool

Marcus Rashford est sorti contre Atalanta avec une jambe morte (Photo de Matthew Peters/Manchester United via .)

Ole Gunnar Solskjaer est convaincu que Marcus Rashford prouvera sa forme physique à temps pour jouer contre Liverpool ce week-end.

L’attaquant de Manchester United a été expulsé en seconde période de la victoire 3-2 de l’équipe contre l’Atalanta mercredi soir avec une jambe morte.

Rashford a organisé le retour en marquant son deuxième but de la saison tôt après la pause, Harry Maguire et Cristiano Ronaldo marquant tard pour donner à United les trois points.

C’était le deuxième départ de Rashford de la saison après son retour d’une opération à l’épaule et l’attaquant anglais avait l’air bien après une si longue mise à pied.

Solskjaer a besoin du joueur de 24 ans s’il veut obtenir un résultat contre son grand rival Liverpool dimanche et le Norvégien admet qu’il espère que ce sera le cas.

Rashford a marqué son deuxième but de la saison (Photo de Naomi Baker/.)

Lorsqu’on lui a demandé si Rashford serait en forme, Solskjaer a répondu: « Je ne sais pas. Je l’espère et je le pense.

‘C’est une jambe morte. Parfois, cela peut prendre plus de temps que ce que vous voulez, mais si nous le traitons bien, il devrait aller bien.

«Il a travaillé très dur. Sa blessure était, ou [because of] l’opération, il n’a pas pu s’entraîner au contact mais il s’est entraîné physiquement et maintenant il est physiquement robuste. Il s’agit de retrouver sa forme de footballeur.

« Marcus est un talent naturel mais il veut travailler son jeu et il a travaillé sans contact autorisé et aujourd’hui, il nous a très bien marqué son but. »

United était en bas de son groupe de Ligue des champions lorsque l’Atalanta a pris la tête à Old Trafford, mais le revirement de l’équipe signifie que l’équipe de Solskjaer est en tête de son groupe.

L’équipe de Solskjaer a maintenant quatre jours pour se préparer à la visite de Liverpool en forme à Old Trafford.

Les hommes de Jurgen Klopp ont battu leurs rivaux au Theater of Dreams la saison dernière et les Reds ont retrouvé leur meilleure forme jusqu’à présent cette saison, battant l’Atletico Madrid 3-2 lors de leur dernier match.



