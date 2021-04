Ole Gunnar Solskjaer explique sa décision d’abandonner David de Gea pour Dean Henderson vs Brighton

Ole Gunnar Solskjaer a insisté sur le fait qu’il avait maintenant « deux numéros un » alors qu’il expliquait pourquoi David de Gea avait été abandonné pour le choc de Manchester United contre Brighton dimanche soir.

Dean Henderson n’a reçu que son sixième début de saison en Premier League pour l’affrontement à Old Trafford, une décision qui a soulevé des sourcils et conduit à des questions sur l’avenir à long terme de De Gea au club.

Solskjaer a expliqué sa décision d’abandonner De Gea à BT Sport

Des rapports plus tôt cette semaine suggéraient que United pourrait couper les liens avec De Gea cet été après une décennie avec l’Espagnol entre les bâtons, car Henderson est désormais le premier choix.

Solskjaer, cependant, a simplement déclaré qu’il avait deux gardiens de premier choix qui se disputent la position de départ.

« J’ai le choix entre deux meilleurs gardiens de but et bien sûr les deux veulent jouer autant que possible – cela sera décidé au mérite », a déclaré le manager de United à MUTV.

Les jours de De Gea en tant que numéro un de United semblent être comptés

« J’espère que nous avons neuf matchs plus cinq à jouer, car nous voulons aller jusqu’au bout en Ligue Europa, donc je suis sûr que vous les verrez tous les deux jouer dans les buts. »

« Tout les deux [goalkeepers] savons que nous les apprécions beaucoup », a ajouté Solskjær. «C’est une décision difficile de laisser l’un d’entre eux de côté.»

S’adressant à BT Sport avant le match, Solskjaer a simplement déclaré: « J’ai deux numéros un. »

